Chelsea je v tabuľke druhá po triumfe 3:0 nad Wolverhamptonom
Reprezentant Slovenska odchytal celý duel, Burnley sa v tabuľke nachádza na 17. pozícii s 10 bodmi.
Autor TASR
Londýn 9. novembra (TASR) - Slovenský brankár Martin Dúbravka nezabránil druhej ligovej prehre Burnley za sebou. Jeho tím neuspel v 11. kole anglickej Premier League v súboji tabuľkových susedov s West Hamom United po výsledku 2:3. Reprezentant Slovenska odchytal celý duel, Burnley sa v tabuľke nachádza na 17. pozícii s 10 bodmi.
Futbalisti Tottenhamu Hotspur a Manchestru United si rozdelili body po remíze 2:2. Hostí poslal do vedenia v 32. minúte Bryan Mbeumo, domáci otočili duel v priebehu siedmich minút pred koncom po presných zásahoch Mathysa Tela a Richarlisona, ale napokon v šiestej minúte nadstaveného času skóroval hosťujúci Matthijs de Ligt.
„Červení diabli“ tak neprehrali v piatom stretnutí po sebe, spolu s „kohútmi“ majú v tabuľke rovnaký počet 18 bodov a bilanciu - päť výhier, tri remízy a tri prehry.
V šlágri sobotňajšieho programu sa duel Sunderlandu s Arsenalom skončil remízou 2:2. Hostia prvýkrát od 21. septembra nedokázali bodovať naplno, odvtedy ťahali 10-zápasovú víťaznú sériu vo všetkých súťažiach. Naďalej však zostávajú na čele tabuľky. Pre domácich to bola druhá remíza po sebe, v neúplnej tabuľke im patrí štvrtá pozícia.
Na druhú priečku tabuľky so šesťbodovou stratou na lídra poskočila Chelsea po triumfe nad Wolverhamptonom 3:0. Všetky góly strelili „The Blues“ v druhom polčase. Postupne sa presadili Malo Gusto, Joao Pedro a Pedro Neto.
Premier League - 11. kolo:
FC Chelsea - Wolverhampton Wanderers 3:0 (0:0)
Góly: 51. Gusto, 65. Joao Pedro, 73. Neto
Tottenham Hotspur - Manchester United 2:2 (0:1)
Góly: 84. Tel, 90.+1 Richarlison - 32. Mbeumo, 90.+6 de Ligt
FC Everton - FC Fulham 2:0 (1:0)
Góly: 45+4. Gueye, 81. Keane
West Ham United - FC Burnley 3:2 (1:1)
Góly: 44. Wilson, 77. Souček, 87. Walker-Peters - 35. Flemming, 90+7. Cullen
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
AFC Sunderland - FC Arsenal 2:2 (1:0)
Góly: 36. Ballard, 90+4. Brobbey - 54. Saka, 74. Trossard
