Chelsea a Benfica postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov

Na snímke sprava hráč FC Bruggy Kamal Sowah a hráč Lisabonu Rafa Silva v odvete osemfinále Ligy majstrov vo futbale Benfica Lisabon - FC Bruggy v utorok 7. marca 2023. Foto: TASR - AP

odvety osemfinále Ligy majstrov



Chelsea Londýn - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

Góly: 43. Sterling, 53. Havertz (z 11 m), ŽK: Arrizabalaga, Fernandez, Chilwell, Cucurella - Süle, Wolf, Bellingham. Rozhodca: Makkelie (Hol.)

/prvý zápas 0:1, postúpila Chelsea Londýn/

Chelsea: Arrizabalaga - Fofana, Koulibaly, Cucurella - James, Kovačič (83. Pulisic), Fernandez (87. Zakaria), Chilwell - Sterling (83. Loftus-Cheek), Havertz, Joao Felix (67. Gallagher)

Dortmund: Meyer - Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Brandt (5. Reyna), Bellingham, Özcan (64. Bynoe-Gittens), Reus - Haller (77. Malen)



Benfica Lisabon - FC Bruggy 5:1 (2:0)

Góly: 45.+2 a 57. Ramos, 38. Rafa Silva, 70. Joao Mario (z 11 m), 77. Neres - 87. Meijer. ŽK: Otamendi - Jaremčuk, Lang, Sylla, Meijer. Rozhodca: Meler (Tur.)

/prvý zápas 2:0, postúpila Benfica Lisabon/

Benfica: Vlachodimos - Bah (63. Gilberto), Antonio Silva (88. Lucas Verissimo), Otamendi (74. Morato), Grimaldo - Florentino, Chiquinho (63. Neres) - Aursnes, Joao Mario (74. Neves), Rafa Silva - Ramos

Bruggy: Mignolet - Clinton Mata (62. Odoi), Mechele, Sylla - Buchanan, Nielsen, Vanaken (74. Rits), Sowah (75. Nusa), Meijer - Lang (46. Onyedika), Jaremčuk (62. Jutgla)



Bratislava 7. marca (TASR) - Prvými štvrťfinalistami Ligy majstrov sa stali futbalisti Chelsea Londýn a Benficy Lisabon. Anglický tím po prehre 0:1 na trávniku Borussie Dortmund zvíťazil v utorňajšej domácej odvete osemfinále nad nemeckým súperom 2:0 po góloch Raheema Sterlinga a Kaia Havertza. Portugalský zástupca spečatil prienik medzi osem najlepších tímov súťaže proti FC Bruggy, ktorý zdolal vonku 2:0 a doma ešte presvedčivejšie 5:1.Dortmund pricestoval do Londýna v obdivuhodnej forme, ale bez zranenej brankárskej jednotky Kobela. Namiesto neho dostal šancu Meyer. Domácim chýbali okrem dlhodobo zranených hráčov aj potrestaný stredopoliar Mount a stopér Silva, ktorého nepustili do hry problémy s kolenom. Zápas sa začal s desaťminútovým oneskorením, pretože autobus s výpravou nemeckého tímu uviazol v zápche a dorazil na štadión neskôr.V 8. minúte sa ocitol za hosťujúcou defenzívou Havertz, ale jemne postrčený Canom nezakončil presne. Neskôr sa technickým obstrelením múru z priameho kopu prezentoval Reus, Arrizabalaga mu prekazil radosť bravúrnym zákrokom. Hráči Borussie vysokým percentom držania lopty dlho držali súpera na dištanc, záver polčasu však patril "The Blues". V 39. minúte po akcii Sterlinga skóroval Havertz, ale jeho zásah neplatil pre ofsajd. V 43. minúte sa už Chelsea podarilo zmazať manko z prvého zápasu. Vnútri šestnástky síce Sterling z prvej zluftoval loptu, no vinou tieňového bránenia súperových obrancov dostal šancu na reparát a strelou pod brvno ho zložil ukážkovo - 1:0.Krátko po prestávke bol v akcii VAR, ktorého pozornosti neunikla Wolfova hra rukou vo vlastnej šestnástke. Havertz poslal loptu z bieleho bodu iba do žrde, hráči Borussie však predčasne vbehli do šestnástky a situácia sa opakovala, tentoraz s úspešným zakončením útočníka Chelsea - 2:0. Dortmund sa ocitol v situácii, keď musel na predĺženie aspoň raz skórovať. V 58. minúte bol k tomu po akcii Hallera blízko Bellingham, lenže vo vyloženej šanci netrafil bránu. Po hodine hry brankár Chelsea predviedol reflexívny zákrok po strele Wolfa a neujal sa ani krížny pokus Süleho. Dortmund zaznamenal prvú prehru v súťažnom zápase od 11. novembra, po ktorej sa jeho účinkovanie v LM skončilo.Benfica si priviezla z Belgicka triumf 2:0 a aj odveta sa niesla v réžii jej hráčov. Už v 2. minúte otvoril skóre Joao Mario, VAR však odhalil ofsajd a gól neplatil. V 20. minúte už domáci fanúšikovia dvíhali ruky na hlavu, ale Mechele na bránkovej čiare zabránil gólu po strele Rafu Silvu. Lisabončania dusili súpera a ten narastajúcemu tlaku podľahol. V 38. minúte sa presadil Rafa Silva po prihrávke Ramosa a opačným falšom prekonal brankára Mignoleta. Dominanciu rekordného portugalského šampióna podčiarkol druhým gólom krátko pred odchodom do šatní Goncalo Ramos po tom, ako sa uvoľnil v šestnástke a prudkou strelou nedal brankárovi Brúgg šancu na zákrok. Po prestávke sa jasne lepší domáci bavili futbalom. Pridali ďalšie tri góly, hostia zaznamenali v závere aspoň čestný úspech.