Chelsea Londýn vyhrala prvýkrát MS klubov FIFA

Chelsea Londýn - Palmeiras SE 2:1 pp (1:1, 0:0)



Góly: 55. Lukaku, 117. Havertz (z 11 m) - 63. Veiga (z 11 m). Rozhodoval: Beath (Aust.), ŽK: Havertz - Wesley, Luan, Atuesta, ČK: 120.+6 Luan (Palmeiras) po 2. ŽK



Chelsea: Mendy - Christiansen (91. Sarr), Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kante, Kovačič (91. Ziyjech), Hudson-Odoi (77. Niguez) - Mount (32. Pulisic), Lukaku (76. Werner), Havertz



Palmeiras: Weverton - Rocha (119. Deyverson), Gomez, Luan, Piquerez - Danilo, Ze Rafael (60. Jailson) - Dudu (103. Navarro), Veiga (77. Atuesta), Gustavo Scarpa - Rony (77. Wesley)

2000 Corinthians



2005 Sao Paulo



2006 Internacional



2007 AC Miláno



2008 Manchester United



2009 FC Barcelona



2010 Inter Miláno



2011 FC Barcelona



2012 Corinthians



2013 Bayern Mníchov



2014 Real Madrid



2015 FC Barcelona



2016 Real Madrid



2017 Real Madrid



2018 Real Madrid



2019 FC Liverpool



2021 Bayern Mníchov



2022 Chelsea Londýn

Dubaj 12. februára (TASR) - Futbalisti Chelsea Londýn prvýkrát v histórii vyhrali MS klubov FIFA. V sobotnom finále v Dubaji zdolali brazílsky Palmeiras 2:1 po predĺžení. Úradujúci víťaz Ligy majstrov premenil svoju druhú účasť vo finále po roku 2012 na prvý triumf.V riadnom hracom čase sa skončil duel nerozhodne 1:1, keď na druhopolčasovú hlavičku Romelua Lukakua odpovedal gólom z penalty Raphael Veiga. Rozuzlenie priniesla situácia v závere extračasu, keď VAR odobril ruku brazílskeho hráča vo vlastnej šestnástke a nariadenú penaltu premenil v 117. minúte Kai Havertz. V závere ešte dostal červenú kartu Luan z Palmeirasu.Futbalisti egyptského Al Ahly SC obsadili tretie miesto, keď deklasovali saudskoarabský Al Hilal 4:0. O triumfe rozhodli troma gólmi už v prvom polčase. Al Hilal mal dvoch vylúčených hráčov, v 14. minúte dostal červenú kartu Brazílčan Matheus Pereira, v 28. minúte jeho spoluhráč Mohamed Kanno.Aktéri finále sa nepustili od začiatku do bezhlavej ofenzívy, súperi sa strážili a vsadili na pozornú obranu. Prvú šancu mal Dudu v 24. minúte, v šestnástke sa najlepšie zorientoval, ale vypálil len nad brvno. Hra sa postupne otvorila, aktívny bol na juhoamerickej strane Dudu, na druhej strane Havertz trafil vedľa. Este pred polhodinou musel zraneného Mounta vystriedať Pulisic. V závere polčasu nebezpečne vystrelil Thiago Silva, brazílsky brankár mal šťastie aj pri hlavičke Rüdigera.V druhom polčase začala Chelsea aktívnejšie a vyplatilo sa jej to. Lukaku po peknom centri Hudsona-Odoia hlavou nezadržateľne otvoril skóre. V 61. minúte ale zahral Thiago Silva v šestnástke rukou a rozhodca po kontrole s VAR nariadil penaltu. Veiga ju s prehľadom premenil - 1:1. Zápas dospel do predĺženia, v ktorom tiež zohral úlohu VAR. Ten potvrdil nedovolenú hru rukou v šestnástke Palmeirasu od jedného z jeho hráčov a nariadenú penaltu v 117. minúte premenil Havertz.