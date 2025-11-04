Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chelsea nastúpi proti FK Karabach bez zraneného Neta

Autor TASR
Londýn 4. novembra (TASR) - Futbalisti FC Chelsea sa budú musieť v stredajšom zápase 4. kola hlavnej fázy Ligy majstrov v Baku proti azerbajdžanskému FK Karabach zaobísť bez krídelníka Pedra Neta. Dvadsaťpäťročný portugalský reprezentant nedohral sobotňajšie londýnske derby s Tottenhamom (1:0), podľa trénera Enza Maresca laboruje s menším zranením.

„Nie sú to žiadne vážne problémy, len drobnosť. Budeme ho šetriť, zajtra nenastúpi,“ citovala talianskeho kormidelníka agentúra DPA. Neto je stabilný člen základnej jedenástky „The Blues“, v tejto sezóne nastúpil od začiatku vo všetkých desiatich zápasoch v anglickej Premier League. Maresca takisto potvrdil, že stredopoliar Cole Palmer nebude Chelsea k dispozícii pre problémy so slabinami až do najbližšej reprezentačnej prestávky.
