Chelsea natiahla sériu prehier, Rosenior pod tlakom: Neprijateľné
Autor TASR
Londýn 22. apríla (TASR) - Futbalisti londýnskej Chelsea sa trápia. V utorok prehrali v Brightone rozdielom triedy a v anglickej Premier League nebodovali v piatich zápasoch za sebou, pričom ani raz v nich neskórovali. Tréner Liam Rosenior povedal, že výkon bol neakceptovateľný a tentokrát nemá pred médiami hráčov za čo obhajovať.
Domáce „čajky“ vďaka víťazstvu 3:0 preskočili v priebežnej tabuľke práve Chelsea a patrí im šiesta priečka, ktorá zaručuje postup do ligovej fázy Európskej ligy. Do tejto pozície ich vyšvihla šnúra piatich duelov bez prehry v najvyššej anglickej súťaži. Brighton mal šance aj na to, aby súpera vyprevadil do Londýna s debaklom. „Bol to veľmi konzistentný výkon od začiatku až do konca. Hrali sme naším štýlom, hrali sme veľmi intenzívne, vysoko sme napádali, kontrolovali sme hru dobrou organizáciou, hrali sme jednoducho, dobre sme sa dostávali do šestnástky a vytvorili sme si veľa šancí. Som veľmi spokojný a hrdý na chalanov, ako držali spolu a ukázali skutočný charakter tým, že sa držali našej identity,“ citoval web Brightonu trénera Fabiana Hürzelera.
Modrej strane Londýna sa opäť vzdialila účasť v Lige majstrov v budúcom ročníku. Na piaty Liverpool, ktorý má zápas k dobru, stráca sedem bodov a odohrá už iba štyri stretnutia. „To bolo neprijateľné vo všetkých aspektoch hry. Neprijateľný prístup. Neustále chodím pred médiá a obhajujem hráčov, ale toto sa obhájiť nedá. Niečo sa musí radikálne zmeniť,“ povedal Rosenior pre Sky Sports po piatej ligovej prehre za sebou a siedmej z uplynulých ôsmich stretnutí vo všetkých súťažiach.
Zarážajúcejšie je, že „The Blues“ počas päťzápasovej ligovej série prehier ani raz neskórovali, čo sa klubu stalo po 114 rokoch. „Niektoré veci, ktoré som v utorok videl, už nikdy nechcem zažiť. Podrobne som hovoril o tom, čo tento klub potrebuje, bez ohľadu na to, kto je trénerom, aby bol tam, kde má byť. Nie je to o mne, je to o tomto klube. Chelsea predstavuje bojovnosť, ducha a odhodlanie, a to nám chýbalo vo všetkých smeroch,“ dodal Rosenior, ktorý je po zlých výsledkoch pod tlakom. V januári vystriedal v pozícii hlavného trénera Enza Marescu, pod ktorým tím v lete ovládol majstrovstvá sveta klubov. Chelsea si môže čiastočne napraviť chuť aspoň v FA Cupe, kde ju v nedeľu čaká semifinále proti Leedsu.
