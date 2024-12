Chelsea nenadviazala na sériu výhier a remizovala na pôde Evertonu

Premier League - 17. kolo:



FC Everton - FC Chelsea 0:0







FC Fulham - FC Southampton 0:0







Leicester City - Wolverhampton Wanderers 0:3 (0:3)



Góly: 19. Guedes, 36. Gomes, 44. Cunha







Manchester United - AFC Bournemouth 0:3 (0:1)



Góly: 29. Huijsen, 61. Kluivert (z 11 m), 63. Semenyo

Londýn 22. decembra (TASR) - Futbalisti FC Chelsea remizovali v nedeľnom zápase 17. kola anglickej Premier League na trávniku Evertonu 0:0. Nevyužili tak príležitosť posunúť sa do čela tabuľky aspoň na pár hodín a zároveň ukončili víťaznú sériu na piatich stretnutiach.Bournemouth zvíťazil na ihrisku Manchestru United 3:0 a naďalej sa pohybuje na pozíciách, ktoré zaisťujú v budúcej sezóne účasť v európskych pohárových súťažiach. Naplno zabodoval štvrtýkrát z uplynulých piatich duelov a je na 5. mieste so stratou štyroch bodov na štvrtý Nottingham.V dôležitom súboji o záchranu Wolverhampton triumfoval na pôde Leicesteru 3:0. Ukončil šnúru štyroch prehier, no stále je pod čiarou zostupu o dva body práve za jeho nedeľným súperom.