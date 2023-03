Chelsea otočila dvojzápas s Dortmundom, Potter: Špeciálny večer

Londýn 8. marca (TASR) - Tréner futbalistov londýnskej Chelsea Graham Potter išiel do osemfinálovej odvety Ligy majstrov s nožom na krku a veľkým otáznikom nad svojou budúcnosťou. Po domácom triumfe nad Borussiou Dortmund 2:0 sa môže tešiť na štvrťfinále prestížnej súťaže a verí, že "špeciálny večer" odštartuje zvrat v doteraz nevydarenej sezóne klubu, ktorý pred a počas nej minul na nových hráčov takmer 600 miliónov eur.



Jeho zverenci museli v utorok na Stamford Bridge otočiť manko 0:1 z úvodného zápasu. Do stretnutia išli so žalostnou bilanciou len dvoch výhier z dvanástich duelov v tomto roku. Naopak, nemecký klub v roku 2023 ešte nezaváhal a v desiatich súbojoch zaznamenal desať triumfov. Na ihrisku však mali viac z hry domáci hráči. V prvých minútach mali veľké šance Joao Felix a Kai Havertz. Na druhej strane pohrozil Marco Reus, ktorého priamy kop reflexívne vyrazil brankár Kepa Arrizabalaga. Chelsea bola smerom dopredu nebezpečnejšia, Havertz trafil v 28. minúte žrď a o pár minút neskôr neplatil jeho gól pre ofsajd Raheema Sterlinga. Domáci sa dočkali v závere polčasu, z ľavej strany odcentroval Ben Chilwell, Sterling najprv zluftoval, no na druhý pokus už namieril presne a zmazal manko z prvého zápasu. Chilwell bol aj pri druhom góle. Krátko po zmene strán jeho center z ľavej strany trafil v šestnástke do ruky Mariusa Wolfa a aj keď rozhodca najprv nechal hru pokračovať, po pár minútach ho opravil VAR. K penalte sa postavil Havertz, no trafil len do žrde. Hráči Borussie sa však pohli do šestnástky o čosi skôr a tak si ju nemecký útočník zopakoval, spravil presne to isté, ako pri prvom pokuse, ale tentokrát umiestnil loptu do siete.



"Ani neviem, čo som si myslel, ale rozhodca mi dovolil penaltu zopakovať. Bol som trochu nervózny, ale premenil som ju. Skúsil som počkať, pozerať na brankára a druhá bola o trochu ľahšia ako prvá," citovala ho agentúra AP.



Dortmund potom potreboval na predĺženie gól a v 58. minúte bol k tomu po akcii Sebastiana Hallera blízko Jude Bellingham, lenže vo vyloženej šanci netrafil bránu. Po hodine hry brankár Chelsea predviedol reflexívny zákrok po strele Wolfa a neujal sa ani krížny pokus Niklasa Süleho. Dortmund zaznamenal prvú prehru v súťažnom zápase od 11. novembra, po ktorej sa jeho účinkovanie v LM skončilo.



"Veci nie sú nikdy zlé navždy, ale niekedy mi to tak pripadalo," povedal Potter o tlaku, pod ktorým sa ocitol. Jeho tím pred utorkom vyhral len tri zápasy zo 16-tich a v britských médiách sa otvorene hovorilo o tom, že vypadnutie z LM môže znamenať aj Potterov koniec. Jeho zverencom totiž patrí až 10. miesto v Premier League a vypadli z oboch domácich pohárov.



"Dnes to bola špeciálna noc. Vyhrať zápas, po ktorom postúpite do štvrťfinále Ligy majstrov, patrí medzi najväčšie úspechy mojej kariéry. Prešli sme si ťažkým obdobím a táto súťaž pre nás znamená veľa. Chceli sme postúpiť a zahrať si medzi najlepšou osmičkou," uviedol Potter, ktorého zverenci strelili dva góly v jednom zápase prvýkrát v roku 2023. Zároveň po ligovom triumfe nad Leedsom vyhrali prvýkrát od októbra dve stretnutia za sebou.



V tábore hostí zavládlo po prehre sklamanie a u hráčov i veľké rozhorčenie z výkonov rozhodcov. Bellingham označil opakovanú penaltu za "vtip", no tréner Edin Terzič nechcel bezprostredne po zápase komentovať arbitrov. "Dobrý výkon Chelsea, gratulujem. Oba zápasy boli pre oba tímy veľmi vyrovnané, ale na konci dňa si to súper zaslúžil. Nie je jednoduché zlomiť Chelsea. Nie je to len o peniazoch, priviedli niekoľko kvalitných hráčov a cítite, že sú vždy nebezpeční," povedal Terzič.