Chelsea oznámila ročnú stratu vyše 90 miliónov libier pred zdanením

Londýn 7. marca (TASR) - Futbalový klub Chelsea oznámil stratu v hodnote vyše 90 miliónov libier pred zdanením za uplynulý finančný rok. Obdobie, ktoré trvalo do 30. júnu 2023, bolo zároveň prvé pod vlastníctvom Američana Todda Boehlyho a jeho konzorcia Clearlake. V medziročnom porovnaní bola strata menšia o vyše 121 miliónov libier.



Napriek strate je hospodárenie podľa klubu v súlade s finančnými predpismi Európskej futbalovej únie (UEFA) a Premier League. Pravidlá o zisku a udržateľnosti ligy povoľujú stratu do 105 miliónov libier v období troch rokov. "Klubu sa naďalej darí vyvažovať úspech na ihrisku s finančnými požiadavkami na dodržiavanie predpisov UEFA a Premier League," citovala agentúra AP z vyjadrenia Blueco, materskej spoločnosti konzorcia Clearlake. To vlastní aj francúzsky klub Racing Štrasburg, ktorý oznámil ročnú stratu vo výške takmer 765 miliónov eur.



Uplynulý finančný rok Chelsea poznačila aj neúčasť v európskych súťažiach, prvá po siedmich rokoch. Spolu s dvanástym miestom v uplynulej sezóne PL znamenala menší výnos z televíznych práv. Pred prebiehajúcim ročníkom klub vo veľkom investoval do nových posíl, ktoré však nepriniesli tímu výrazne zlepšenie a patrí mu momentálne v tabuľke jedenáste miesto.



Boehly odkúpil Chelsea od ruského podnikateľa Romana Abramoviča, ktorému odobrala vlastníctvo britská vláda po invázii Ruska na územie Ukrajiny v roku 2022. Abramovič mal blízke väzby na ruského prezidenta Vladimíra Putina.