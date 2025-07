Chelsea pomohol vlastný gól, v semifinále ju čaká Fluminense

štvrťfinále MS klubov FIFA



/Philadelphia/

SE Palmeiras – FC Chelsea 1:2 (0:1)

Góly: 53. Estevao – 16. Palmer, 83. Weverton (vlastný)



/Orlando/

Fluminense FC – Al-Hilal FC 2:1 (1:0)

Góly: 40. Martinelli, 70. Hercules – 51. Leonardo



ďalší program štvrťfinále



sobota 5. júla:



18.00 Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov

22.00 Real Madrid - Borussia Dortmund

Philadelphia 5. júla (TASR) - Futbalisti FC Chelsea sa prebojovali do semifinále MS klubov FIFA v USA. Anglický klub vyhral vo štvrťfinále nad Palmeirasom 2:1, keď o jeho postupe rozhodol vlastný gól brankára Wevertona v 83. minúte. V boji o postup do finále sa Chelsea stretne v utorok s ďalším brazílskym klubom Fluminense, ktorý vo štvrťfinále zdolal saudskoarabský Al-Hilal 2:1.Chelsea potvrdila vo Philadelphii pozíciu mierneho favorita, keď ju po štvrťhodine hry poslal do vedenia Cole Palmer. Po zmene strán však vyrovnal 18-ročný krídelník Estevao Willian, ktorý po klubovom šampionáte posilní práve londýnskych „The Blues“. Herne i strelecky aktívnejšia Chelsea sa dočkala rozhodujúceho momentu v 83. minúte, keď sa po centri pravého obrancu Mala Gusta odrazila lopta od Agustina Giaya a brankára Wevertona do bránky. Účastníkovi Premier League chýbal kapitán Reece James, ktorý sa zranil počas rozcvičky a v zostave ho nahradil Andrey Santos.“ povedal podľa AFP tréner Chelsea Enzo Maresca a odmietol, že by jeho tím postúpil medzi najlepšie kvarteto so šťastím. „.“ Chelsea zdolala Palmeiras 2:1 aj vo finále MS klubov 2021, keď sa turnaj hral v užšom formáte. „“ uviedol po stretnutí tréner Palmeirasu Abel Ferreira.Fluminense si poradilo vo vyrovnanom súboji s Al-Hilalom 2:1 vďaka presnému zásahu striedajúceho Herculesa v 70. minúte. Prvý gól brazílskeho tímu v Orlande zaznamenal Matheus Martinelli po 40 minútach hry, šesť minút po prestávke však vyrovnal Marcos Leonardo. Al-Hilal však vyrovnať nedokázal a nenadviazal tak na doteraz najväčšie prekvapenie šampionátu, keď v osemfinále vyradil Manchester City 4:3 po predĺžení.“ povedal tréner Fluminense Renato Gaucho. Jeho náprotivok Simone Inzaghi uviedol: „.“