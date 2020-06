Chelsea postúpila cez Leicester City do semifinále FA Cupu

FA Cup - štvrťfinále



Leicester City - FC Chelse 0:1 (0:0)



Gól: 63. Barkley





Sheffield United - FC Arsenal 1:2 (0:1)



Góly: 87. McGoldrick - 25. Pepe (z 11 m), 90.+1 Ceballos



Londýn 28. júna (TASR) - Futbalisti londýnskeho Arsenalu postúpili do semifinále anglického FA Cupu. V nedeľnom stretnutí štvrťfinále zvíťazili na ihrisku Sheffieldu United 2:1. Domáci síce v 87. minúte odpovedali na premenenú jedenástku Nicolasa Pepeho z prvého polčasu, keď vyrovnal David McGoldrick, no v nadstavenom čase zápasu rozhodol o postupe "kanonierov" Dani Ceballos.Medzi najlepšiu štvorku sa prebojovali aj hráči Chelsea, ktorí vyhrali na ihrisku Leicestru City 1:0. Do semifinále ich poslal v 63. minúte Ross Barkley.