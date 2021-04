Chelsea postúpila do finále FA Cup-u, zdolala City

Chelsea Londýn – Manchester City 1:0 (0:0)



Gól: 55. Ziyech

Londýn 17. apríla (TASR) – V sobotňajšom zápase semifinále anglického futbalového FA Cup-u zvíťazili hráči Chelsea Londýn nad lídrom najvyššej súťaže a semifinalistom Ligy majstrov Manchestrom City 1:0.Vyrovnaný duel na prázdnom štadióne Wembley rozhodol v 55. minúte 28-ročný marocký stredopoliar Hakim Ziyech, ktorý v páde namieril loptu do odkrytej bránky. V tretej minúte nadstaveného času mohli Londýnčania poistiť výsledok, no striedajúci Christian Pulisic prevzal loptu, ktorú poslal k zadnej žrdi, v postavení mimo hry.Citizens navyše prišli jedenásť dní pred úvodným semifinále LM s Parížom St. Germain o belgického špílmachra Kevina De Bruyna, ktorý musel so zraneným členkom opustiť ihrisko v 48. minúte.