Nedela 26. apríl 2026
Chelsea postúpila do finále FA Cupu po víťazstve nad Leedsom 1:0

Na snímke FC Chelsea. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 26. apríla (TASR) - Futbalisti FC Chelsea sa po štyroch rokoch opäť predstavia vo finále FA Cupu. Osemnásobný držiteľ trofeje vyhral v nedeľnom semifinále na štadióne vo Wembley nad Leedsom United 1:0. Jediný gól zaznamenal Enzo Fernandez v 23. minúte.

Chelsea hrala vo finále Anglického pohára naposledy v roku 2022, keď prehrala s Liverpoolom po jedenástkovom rozstrele. „The Blues“ majú za sebou tri neúspešné finále v sérii, zo zisku svojej ôsmej trofeje v histórii sa tešili v roku 2018. Do finále ju priviedol dočasný kouč Calum McFarlane, ktorý v týždni nahradil odvolaného Liama Roseniora. Leeds bol vo finále FA Cupu naposledy v ročníku 1972/1973, trofej zdvihli jeho hráči nad hlavy jediný raz v histórii rok predtým.

Chelsea sa vo finále v sobotu 16. mája stretne s Manchestrom City, ktorý v sobotu uspel v prvom semifinále v súboji s druholigovým Southamptonom 2:1. Obhajcom titulu z minulého roka bol Crystal Palace.



semifinále FA Cupu:

FC Chelsea - Leeds United 1:0 (1:0)

Gól: 23. Enzo Fernandez
