Chelsea postúpila do semifinále Pohára FA

FA Cup - štvrťfinále:

Chelsea Londýn - Sheffield United 2:0 (1:0)

Góly: 24. Norwood (vl.), 90.+2 Ziyech

Londýn 21. marca (TASR) - Futbalisti londýnskej Chelsea postúpili do semifinále Pohára FA. V nedeľnom štvrťfinále si zverenci trénera Thomasa Tuchela poradili so Sheffieldom United 2:0. V 24. minúte si strelil vlastenca Oliver Norwood, v nadstavenom čase spečatil triumf "The Blues" Hakim Ziyech.Do semifinále už postúpili aj hráči Manchestru City a Southamptonu.