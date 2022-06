Chelsea potvrdila odchod Christensena po vypršaní kontraktu

Londýn 10. júna (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea potvrdil v piatok odchod Andreasa Christensena po desiatich rokoch. Dvadsaťšesťročnému dánskemu stopérovi vyprší na konci júna kontrakt a podľa medializovaných informácií zamieri do FC Barcelona.



Christensen prišiel do Chelsea ako 16-ročný z Bröndby Kodaň, počas pôsobenia v drese "The Blues" odohral 161 zápasov a tešil sa z triumfov Lige majstrov, Európskej lige, Superpohári UEFA, Pohári FA i na MS klubov FIFA. "Ďakujeme Andreasovi za jeho podiel na našich úspechoch v uplynulej dekáde. Do ďalšej kariéry mu želáme len to najlepšie," uviedol klub v stanovisku.



Po sezóne a vypršaní zmluvy už z Chelsea do Realu Madrid odišiel nemecký obranca Antonio Rüdiger.