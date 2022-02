Chelsea predĺžila európsku dominanciu, Havertz: Úžasný pocit

Dubaj 13. februára (TASR) - Futbalistom londýnskej Chelsea sa na druhý pokus podarilo uspieť na MS klubov FIFA. Po predĺžení zdolali brazílsky Palmeiras 2:1 a pridali tak do svojej zbierky poslednú chýbajúcu trofej z veľkého podujatia. Okrem toho predĺžili sériu víťazstiev európskych klubov, ktorú začal v roku 2013 Bayern Mníchov. Chelsea je po Manchestri United a Liverpoole tretím anglickým tímom s víťazstvom na MS klubov.



Zverenci Thomasa Tuchela napravili zaváhanie spred desiatich rokov, keď podľahli inému klubu z Brazílie. S Corinthians vtedy prehrali 0:1. "MS klubov možno nemajú v Európe takú veľkú hodnotu. Keď ich však zažijete na vlastnej koži, úplne vás to pohltí," povedal po stretnutí kormidelník víťazného tímu. Do dejiska turnaja prišiel až v piatok pre pozitívne testy na koronavírus: "Nepáčilo sa mi, že pozerám semifinále na obrazovke v kancelárii. Ako tréner chcete byť za postrannou čiarou. Som rád, že naša snaha sa vyplatila a máme pohár." Hrdinom stretnutia bol nemecký reprezentant Kai Havertz, ktorý v 117. minúte premenil penaltu. Dvadsaťdvaročný stredopoliar tak napodobnil kúsok z májového finále Ligy majstrov, keď vsietil jediný gól do siete Manchestru City. "Je to úžasné. Boli sme majstri Európy a teraz sme aj majstri sveta. Znie to lepšie," tešil sa po stretnutí Harvetz. Následne priznal, že pred pokutovým kopom bol veľmi nervózny: "Bola to dôležitá penalta. Moji spoluhráči mi verili a je dobré, že som udržal nervy pod kontrolou. O tomto som ako dieťa vždy sníval. Cítim sa úžasne."



Juhoamerický tím prvou účasťou vo finále vylepšil svoj najlepší výsledok na turnaji, ktorým bolo minuloročné štvrté miesto. "Vybudovali sme veľa za krátky čas," uviedol portugalský tréner Abel Ferreira. Kormidelník, ktorý je v brazílskom klube od októbra 2020, neskrýval sklamanie: "Priznám sa, že vo vnútri krvácam, ale doprajem svojim hráčom oslavovať druhé miesto. Chcem, aby išli do hotela a dali si pivo. Keď nastúpime do lietadla, poviem im, nech oslavujú ďalej."