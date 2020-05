Chelsea predĺžila zmluvy s Giroudom a Caballerom

Londýn 20. mája (TASR) - Anglický futbalový klub Chlesea Londýn predĺžil zmluvy o ďalšiu sezónu s útočníkom Olivierom Giroudom a brankárom Willym Caballerom.



Tridsaťtriročný francúzsky strelec mal doterajší kontrakt platný do konca pandémiou prerušenej sezóny a v médiách sa hovorilo o jeho možnom odchode do Lazia Rím. "Som nadšený, že tu môžem pokračovať v mojom dobrodružstve," uviedol Giroud. Do Chelsea prišiel v roku 2018 z konkurenčného Arsenalu a v 76 dueloch strelil 21 gólov.



O päť rokov starší Caballero pôsobí v Chelsea od sezóny 2017/2018. "Toto je náročný čas pre každého, a preto som rád, že som dostal túto príležitosť, a vážim si ju," uviedol Argentínčan pre oficiálnu stránku klubu. Informovala o tom agentúra AP.