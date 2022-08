Chelsea prehrala na pôde Leedsu 0:3

Premier League - 3. kolo:



Leeds United - FC Chelsea 3:0 (2:0)



Góly: 33. Aaronson, 37. Rodrigo, 69. Harrison. ČK: 84. Koulibaly (Chelsea) po 2. ŽK







West Ham United - Brighton & Hove Albion 0:2 (0:1)



Góly: 22. Mac Allister (z 11 m), 66. Trossard

Londýn 21. augusta (TASR) - Futbalisti FC Chelsea prekvapujúco prehrali v nedeľnom stretnutí 3. kola najvyššej anglickej súťaže na pôde Leedsu United 0:3. Do siete Londýnčanov skórovali Brenden Aaronson, Rodrigo a Jack Harrison, v závere riadneho hracieho času videl druhú žltú a červenú kartu obranca hostí Kalidou Koulibaly.Domáci sa ujali vedenia po vyše polhodine hry, keď Aaronson potrestal hrubú chybu, ktorú vyrobil brankár Edouard Mendy pri rozohrávke vo vlastnej päťke. Onedlho pridal druhý zásah hlavičkou po centri Rodrigo a po zmene strán spečatil výsledok po ďalších zmätkoch v hosťujúcej obrane Harrison. Nevydarený deň Chelsea podčiarkol Koulibaly, ktorý už mal žltú kartu a v 84. minúte zbytočným zákrokom stiahol na zem protihráča.Na lavičke "The Blues" bol tréner Thomas Tuchel, jeho dištanc na jeden zápas za roztržku s koučom Tottenhamu Antoniom Contem je podmienečne odložený do písomného vyrozumenia rozhodnutia anglickej Futbalovej asociácie (FA).Trápi sa West Ham, účastník play off Európskej konferenčnej ligy podľahol na domácom štadióne Brightonu 0:2. Prehral aj tretí ligový zápas v sezóne a so skóre 0:5 je na poslednom mieste tabuľky.