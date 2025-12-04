< sekcia Šport
Chelsea prehrala v Leedsi, Neto: „Domáci boli lepší vo všetkom“
„The Blues“ prehrávali po 1. polčase 0:2 po tom, čo domáci vstúpili do zápasu nebojácne a napokon mali viac striel i vyložených šancí. Hosťom nebolo príliš platné ani väčšie držanie lopty.
Autor TASR
Liverpool 4. decembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool iba remizovali v stredajšom zápase Premier League so Sunderlandom 1:1, čím potvrdili nevýrazné výsledky v prebiehajúcej sezóne. O sklamaní hovorili aj hráči Chelsea, ktorí nečakane prehrali s Leedsom 1:3 a tak sa ich manko na lídra tabuľky Arsenal zväčšilo na deväť bodov. Jediný gól Chelsea strelil útočník Pedro Neto, podľa ktorého bolo víťazstvo domácich zaslúžené.
Obhajca majstrovského titulu Liverpool mal za sebou víťazstvo na ihrisku West Hamu 2:0, no v domácom prostredí naň nedokázal nadviazať. Sunderland, ktorý od úvodu sezóny atakuje pohárové priečky, nemal na Anfielde hernú prevahu, no bol dostatočne efektívny a v závere mohol strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Wilson Isidor sa dostal za obranu domácich, obišiel aj brankára a poslal loptu do odkrytej brány, no tesne pred čiarou ju zachytil striedajúci Federico Chiesa. „V záverečných minútach sme boli blízko ku gólu na 2:1, keďže sme mali niekoľko štandardných situácií a neustále sme boli v ich šestnástke. Potom však po jednej z týchto štandardných situácií hrozil gól na opačnej strane, no napokon to „Fede“ odkopol na bránkovej čiare a vďaka tomu máme aspoň bod. To je to najmenej, čo sme si dnes zaslúžili,“ uviedol tréner Liverpoolu Arne Slot.
„Pre Wilsona to nebola ľahká situácia. Bolo to jeden na jedného, vydal zo seba maximum, ale nestačilo to,“ povedal tréner Sunderlandu Regis Le Bris. Jeho tím viedol od 67. minúty, keď Chemsdine Talbi strelil svoj druhý gól v sezóne. Liverpool vyrovnal o 14 minút po tom, čo si strelu Floriana Wirtza nešťastne stečoval obranca Nordi Mukiele. „Nie som sklamaný, pretože je to bod z Anfieldu. Po dobrom prvom polčase sme sa v polčase rozprávali a povedali sme si, že je možné zatlačiť trochu viac, pretože sme hrali dobre. Potrebovali sme len vieru, že môžeme skórovať. Dalo sa čakať, že súper sa vráti do hry vďaka striedajúcim hráčom a aj divákom, ale my sme dobre bránili,“ poznamenal Le Bris. Jeho tím ďalším bodom potvrdil nádejne rozbehnutú sezónu, v ktorej atakuje pohárové priečky. „Naša schopnosť učiť sa je jedna z hlavných silných stránok tohto tímu. Hráči sú skromní a chcú sa učiť. V takej ťažkej lige, ak sa neučíte každý deň, je nemožné udržať si úroveň,“ dodal Le Bris.
Sunderland figuruje po 14. kole na 6. mieste o skóre za Crystal Palace a o bod za Chelsea. Tá v stredu nečakane prehrala na ihrisku Leedsu, ktorý predtým prehral štyri zápasy po sebe a figuruje v pásme zostupu. Nenapravila si tým náladu po remíze s Arsenalom (1:1) v nedeľňajšom šlágri. „The Blues“ prehrávali po 1. polčase 0:2 po tom, čo domáci vstúpili do zápasu nebojácne a napokon mali viac striel i vyložených šancí. Hosťom nebolo príliš platné ani väčšie držanie lopty. „Domáci boli lepší vo všetkom. Je ťažké prijať to, ale bolo to tak. Musíme sa z toho poučiť a vyčistiť myseľ,“ povedal útočník Chelsea Pedro Neto, ktorý v 50. minúte znížil na 1:2. Dominic Calvert-Lewin, ktorý skóroval v druhom zápase po sebe, však v 73. minúte vrátil domácim dvojgólový náskok. Neto pripomenul, že nedávne výsledky Chelsea neboli zlé a tím môže stavať aj na výkonoch v nich. „Niekedy príde aj takýto zápas. Musíme prevziať zodpovednosť. Je to len zlý deň. Každý z hráčov chce vyhrať v každom zápase. Teraz je čas obrátiť našu pozornosť na ďalší zápas proti Bournemouthu."
Obhajca majstrovského titulu Liverpool mal za sebou víťazstvo na ihrisku West Hamu 2:0, no v domácom prostredí naň nedokázal nadviazať. Sunderland, ktorý od úvodu sezóny atakuje pohárové priečky, nemal na Anfielde hernú prevahu, no bol dostatočne efektívny a v závere mohol strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Wilson Isidor sa dostal za obranu domácich, obišiel aj brankára a poslal loptu do odkrytej brány, no tesne pred čiarou ju zachytil striedajúci Federico Chiesa. „V záverečných minútach sme boli blízko ku gólu na 2:1, keďže sme mali niekoľko štandardných situácií a neustále sme boli v ich šestnástke. Potom však po jednej z týchto štandardných situácií hrozil gól na opačnej strane, no napokon to „Fede“ odkopol na bránkovej čiare a vďaka tomu máme aspoň bod. To je to najmenej, čo sme si dnes zaslúžili,“ uviedol tréner Liverpoolu Arne Slot.
„Pre Wilsona to nebola ľahká situácia. Bolo to jeden na jedného, vydal zo seba maximum, ale nestačilo to,“ povedal tréner Sunderlandu Regis Le Bris. Jeho tím viedol od 67. minúty, keď Chemsdine Talbi strelil svoj druhý gól v sezóne. Liverpool vyrovnal o 14 minút po tom, čo si strelu Floriana Wirtza nešťastne stečoval obranca Nordi Mukiele. „Nie som sklamaný, pretože je to bod z Anfieldu. Po dobrom prvom polčase sme sa v polčase rozprávali a povedali sme si, že je možné zatlačiť trochu viac, pretože sme hrali dobre. Potrebovali sme len vieru, že môžeme skórovať. Dalo sa čakať, že súper sa vráti do hry vďaka striedajúcim hráčom a aj divákom, ale my sme dobre bránili,“ poznamenal Le Bris. Jeho tím ďalším bodom potvrdil nádejne rozbehnutú sezónu, v ktorej atakuje pohárové priečky. „Naša schopnosť učiť sa je jedna z hlavných silných stránok tohto tímu. Hráči sú skromní a chcú sa učiť. V takej ťažkej lige, ak sa neučíte každý deň, je nemožné udržať si úroveň,“ dodal Le Bris.
Sunderland figuruje po 14. kole na 6. mieste o skóre za Crystal Palace a o bod za Chelsea. Tá v stredu nečakane prehrala na ihrisku Leedsu, ktorý predtým prehral štyri zápasy po sebe a figuruje v pásme zostupu. Nenapravila si tým náladu po remíze s Arsenalom (1:1) v nedeľňajšom šlágri. „The Blues“ prehrávali po 1. polčase 0:2 po tom, čo domáci vstúpili do zápasu nebojácne a napokon mali viac striel i vyložených šancí. Hosťom nebolo príliš platné ani väčšie držanie lopty. „Domáci boli lepší vo všetkom. Je ťažké prijať to, ale bolo to tak. Musíme sa z toho poučiť a vyčistiť myseľ,“ povedal útočník Chelsea Pedro Neto, ktorý v 50. minúte znížil na 1:2. Dominic Calvert-Lewin, ktorý skóroval v druhom zápase po sebe, však v 73. minúte vrátil domácim dvojgólový náskok. Neto pripomenul, že nedávne výsledky Chelsea neboli zlé a tím môže stavať aj na výkonoch v nich. „Niekedy príde aj takýto zápas. Musíme prevziať zodpovednosť. Je to len zlý deň. Každý z hráčov chce vyhrať v každom zápase. Teraz je čas obrátiť našu pozornosť na ďalší zápas proti Bournemouthu."