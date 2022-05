Chelsea remizovala s Leicestrom 1:1, Everton sa zachránil

dohrávky Premier League

33. kolo:

Everton - Crystal Palace 3:2 (0:2)



Góly: 54. Keane, 75. Richarlison, 85. Calvert-Lewin - 21. Mateta, 36. Ayew





18. kolo:

Aston Villa - Burnley 1:1 (0:1)



Góly: 48. Buendia - 45. Barnes (z 11m), ČK: 90+1 Lowton (Burnley)





27. kolo:

Chelsea - Leicester 1:1 (1:1)



Góly: 34. Alonso - 6. Maddison

Londýn 20. mája (TASR) - Futbalisti londýnskej Chelsea remizovali vo štvrtkovej dohrávke 27. kola anglickej Premier League s Leicestrom City 1:1. Hostí poslal do vedenia už v 6. minúte James Maddison, o remízu sa zaslúžil po polhodine hry Marcos Alonso.Domáci Everton prehrával s Crystal Palaceom po polčase 0:2, no v druhom dokázal otočiť na 3:2 a definitívne sa zachránil v najvyššej súťaži. O budúci ročník Premier League bojuje ešte Burnley, ktoré remizovalo na pôde Aston Villy 1:1 a na 17. mieste má rovnako bodov ako 18. Leeds United. Do konca súťaže zostáva už len záverečné 38. kolo.