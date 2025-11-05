Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chelsea remizovala v Baku s Karabachom, Pafos vybojoval prvý triumf

Hráči Karabachu sa tešia po góle Marka Jankoviča (vpravo) počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov FK Karabach - FC Chelsea v Baku 5. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Futbalisti FC Chelsea remizovali v stredajšom zápase 4. kola Ligy majstrov v azerbajdžanskom Baku s domácim FK Karabach 2:2. Prvé víťazstvo v ligovej fáze slávi FC Pafos, ktorý zdolal španielsky Villarreal 1:0. O triumfe cyperského tímu rozhodol v 47. minúte Derrick Luckassen.

Chelsea začala v Baku aktívnejšie. V 12. minúte zahodil tutovku Andrey Santos, no o päť minút neskôr ten istý hráč vysunul Estevaa, ktorý si zasekol súpera a zakončil presne k bližšej žrdi - 0:1. Domáci odpovedali v 29. minúte, Camilo Duran trafil žrď, ale z dorážky už rozvlnil sieť Leandro Andrade. O obrat sa postaral Marko Jankovič z penalty, ktorú nariadil rozhodca po ruke Jorrela Hata vo vlastnej šestnástke. Anglický zástupca po zmene strán zapol na vyšší stupeň, o vyrovnanie sa postaral prudkou strelou Alejandro Garnacho. „The Blues“ mali v závere niekoľko šancí na tretí gól, ktoré však nevyužili. Oba tímy tak majú po štyroch zápasoch zhodne sedem bodov.

O triumfe Pafosu v Limassole nad Villarrealom rozhodol Derrick Luckassen, ktorý krátko po prestávke skóroval hlavou po rohovom kope Kena Semu. Cyperský klub má po premiérovom víťazstve v LM na konte päť bodov, „žltá ponorka“ si zapísala tretiu prehru, v hlavnej fáze LM dosiaľ získala len bod za remízu s Juventusom (2:2).



Liga majstrov - 4. kolo ligovej fázy:

Pafos FC - Villarreal CF 1:0 (0:0)

Gól: 47. Luckassen



FK Karabach - FC Chelsea 2:2 (2:1)

Góly: 29. Andrade, 39. Jankovič - 16. Estevao, 53. Garnacho
