Chelsea remizovala v Manchestri 1:1, domácich zachránil Ronaldo

Sumár Premier League:

Manchester United - FC Chelsea 1:1 (0:0)

Góly: 62. Ronaldo - 60. Alonso

Manchester 28. apríla (TASR) - Futbalisti Chelsea FC remizovali vo štvrtkovom zápase 37. kola anglickej Premier League na ihrisku Manchestru United 1:1. Londýnčania figurujú na tretej priečke tabuľky so šesťbodovým náskokom na štvrtý Arsenal, šiesty United stráca na piaty Tottenham tri body, no odohral o dve stretnutia viac.Chelsea v prvom polčase dominovala a vytvorila si niekoľko gólových možností. So strelou N'Gola Kanteho i dvoma šancami Kaia Havertza si však poradil brankár David de Gea, ktorý držal domácich v hre o body. United sa dostávali pred súperovu bránku len sporadicky. Hostia išli do vedenia presne po hodine hry. Center Reecea Jamesa predĺžil hlavou Havertz a nepokrytý Marcos Alonso z prvej rozvlnil sieť. Odpoveď však prišla už o dve minúty, keď sa po lobe za obranu od Nemanju Matiča presadil z hranice päťky Cristiano Ronaldo. Rozhodnúť mohol v 80. minúte James, ale ľavačkou trafil len do žrde. Aj štvrtý vzájomný duel týchto súperov za sebou sa tak skončil nerozhodným výsledkom.