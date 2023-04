Chelsea s Liverpoolom opäť bez gólov, Brighton je už šiesty

7. kolo:



AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion 0:2 (0:1)



Góly: 28. Ferguson, 90.+1 Enciso







Leeds United - Nottingham Forest 2:1 (2:1)



Góly: 20. Harrison, 45.+1 Sinistera - 12. Mangala







Leicester City - Aston Villa 1:2 (1:1)



Góly: 35. Barnes - 24. Watkins, 87. Traore, ČK: 70. Dewsbury-Hall (Leicester)





8. kolo:



FC Chelsea - FC Liverpool 0:0

Londýn 4. marca (TASR) - Futbalisti londýnskej Chelsea remizovali v utorkovej dohrávke 8. kola Premier League s Liverpoolom 0:0. V súboji týchto dvoch tímov tak nepadol gól už štyri zápasy, v dvoch minuloročných pohárových súbojoch rozhodli po bezgólových výsledkoch až penalty.Premiéru na domácej lavičke si odkrútil doterajší asistent a dočasný tréner Bruno Saltor. Jeho zverenci dostali loptu dvakrát do siete, no góly z 26. a 50. minúty neplatili pre ofsajd respektíve ruku. Liverpool nevyhral už tri ligové duely po sebe a figuruje na 8. mieste tabuľky, Chelsea má o štyri body menej a patrí jej 11. miesto.O triumfe Brightonu na ihrisku Bournemouthu 2:0 rozhodli v 28. minúte Evan Ferguson a v nadstavenom čase Julio Enciso. Hostia sa posunuli už na 6. miesto tabuľky a neprehrali piaty ligový duel po sebe (3-2-0). V súboji dvoch tímov namočených do boja o záchranu uspel domáci Leeds proti Nottinghamu, keď ho zdolal 2:1 a poskočil na 13. miesto tabuľky. Forest má o dva body menej a je na 17. priečke. Leicester natiahol sériu bez výhry už na sedem duelov (0-1-6), keď doma podľahol Aston Ville 1:2. O triumfe hostí rozhodol v 87. minúte Bertrand Traore. "Líškam" patrí predposledná priečka, Villa je siedma, keď z posledných piatich duelov vyhrala štyri (4-1-0).