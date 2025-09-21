< sekcia Šport
Chelsea s prvou prehrou v sezóne, United sa revanšovali fanúšikom
Vyhrotený duel v daždivých podmienkach dohrávali oba tímy s desiatimi hráčmi a od úvodu sa bolo v ňom na čo pozerať.
Autor TASR
Manchester 21. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United sa najlepším možným spôsobom revanšovali svojim fanúšikom za zbabrané manchesterské derby so City. V 5. kole anglickej Premier League zdolali Chelsea 2:1 a v krátkom čase dokázali opäť naplno bodovať. Súperovi uštedrili prvú prehru v tomto ligovom ročníku.
Vyhrotený duel v daždivých podmienkach dohrávali oba tímy s desiatimi hráčmi a od úvodu sa bolo v ňom na čo pozerať. Hostia prišli už v 5. minúte o brankára Roberta Sancheza, ktorý videl červenú kartu za faul na Bryana Mbeuma. „Červený diablom“ dodali pohodu góly Bruna Fernandesa a Casemira v rozmedzí 23 minút. „Zápas sme začali veľmi dobre a agresívne. Po vylúčení Casemira sme si tradične skomplikovali situáciu, ale jeho strata nám akoby pomohla. Musíme však lepšie zvládať koncovky zápasov. Je to veľmi cenné víťazstvo, pretože chápem situáciu okolo klubu. Vieme prehrať s Grimsby, ale tiež zdolať kohokoľvek. Musíme naďalej víťaziť, je to pre nás dôležité,“ vyjadril sa domáci tréner Ruben Amorim pre oficiálnu klubovú webstránku.
Autor druhého presného zásahu Casemiro sa však ešte pred koncom prvého polčasu musel predčasne porúčať pod sprchy po druhej žltej karte, čo dodalo Chelsea nádej na obrat. Pri vyrovnanom počte hráčov však dokázal v 80. minúte už len skorigovať z pohľadu hostí Trevor Chalobah. „Dostať červenú kartu po troch-štyroch minútach, to by nebolo ťažké len pre Chelsea, ale pre ktorýkoľvek klub. Plánom bolo uspieť. Mohli sme vstúpiť do zápasu lepšie, vylúčenie Casemira nám však dalo šancu vrátiť sa do stretnutia. Žiaľ, nevyužili sme naše príležitosti,“ zhodnotil duel kormidelník hostí Enzo Maresca.
ManUtd ustál tlak súpera a napokon ho pripravil o nezdolanosť v lige. V neúplnej tabuľke sa posunul na 10. priečku, po piatich odohraných zápasoch má na konte sedem bodov. Od príchodu Amorima na lavičku United sa podarilo jeho zverencom premiérovo v Premier League vyhrať dve domáce stretnutia za sebou. „Na konci sme sa trápili, ale zaslúžili sme si uspieť. Naše publikum a fanúšikov je ľahké potešiť. Keď odovzdáte všetko, tak sú s vami a toto musia naši hráči pochopiť. Je potrebné bojovať, teraz však musíme zabudnúť na tento úspech a vrátiť sa k tomu, aby sa nám podarilo uspieť aj v ďalšom stretnutí,“ prezradil svoj pohľad kouč United.
Pre hráčov Chelsea naopak zostáva Old Trafford naďalej zakliatym miestom. Naposledy sa radovali z triumfu na tomto štadióne pred takmer 13 rokmi. V ligovej tabuľke sú na šiestom mieste s ôsmimi bodmi. „Chcel by som sa touto cestou ospravedlniť fanúšikom. Nebol to výkon na takej úrovni, aký chceme ukazovať. Prvých 20 minút bolo nesmierne náročných po všetkom, čo sa udialo. Musíme sa pozrieť do zrkadla a zobrať zodpovednosť. Nemôžeme hovoriť, že sme mladý tím. Je na nás tlak a v takýchto stretnutiach musíme dostať zo seba to najlepšie, aby sme mohli bojovať o tie najvyššie méty. Musíme robiť správne veci,“ dodal Trevoh Chalobah.
Vyhrotený duel v daždivých podmienkach dohrávali oba tímy s desiatimi hráčmi a od úvodu sa bolo v ňom na čo pozerať. Hostia prišli už v 5. minúte o brankára Roberta Sancheza, ktorý videl červenú kartu za faul na Bryana Mbeuma. „Červený diablom“ dodali pohodu góly Bruna Fernandesa a Casemira v rozmedzí 23 minút. „Zápas sme začali veľmi dobre a agresívne. Po vylúčení Casemira sme si tradične skomplikovali situáciu, ale jeho strata nám akoby pomohla. Musíme však lepšie zvládať koncovky zápasov. Je to veľmi cenné víťazstvo, pretože chápem situáciu okolo klubu. Vieme prehrať s Grimsby, ale tiež zdolať kohokoľvek. Musíme naďalej víťaziť, je to pre nás dôležité,“ vyjadril sa domáci tréner Ruben Amorim pre oficiálnu klubovú webstránku.
Autor druhého presného zásahu Casemiro sa však ešte pred koncom prvého polčasu musel predčasne porúčať pod sprchy po druhej žltej karte, čo dodalo Chelsea nádej na obrat. Pri vyrovnanom počte hráčov však dokázal v 80. minúte už len skorigovať z pohľadu hostí Trevor Chalobah. „Dostať červenú kartu po troch-štyroch minútach, to by nebolo ťažké len pre Chelsea, ale pre ktorýkoľvek klub. Plánom bolo uspieť. Mohli sme vstúpiť do zápasu lepšie, vylúčenie Casemira nám však dalo šancu vrátiť sa do stretnutia. Žiaľ, nevyužili sme naše príležitosti,“ zhodnotil duel kormidelník hostí Enzo Maresca.
ManUtd ustál tlak súpera a napokon ho pripravil o nezdolanosť v lige. V neúplnej tabuľke sa posunul na 10. priečku, po piatich odohraných zápasoch má na konte sedem bodov. Od príchodu Amorima na lavičku United sa podarilo jeho zverencom premiérovo v Premier League vyhrať dve domáce stretnutia za sebou. „Na konci sme sa trápili, ale zaslúžili sme si uspieť. Naše publikum a fanúšikov je ľahké potešiť. Keď odovzdáte všetko, tak sú s vami a toto musia naši hráči pochopiť. Je potrebné bojovať, teraz však musíme zabudnúť na tento úspech a vrátiť sa k tomu, aby sa nám podarilo uspieť aj v ďalšom stretnutí,“ prezradil svoj pohľad kouč United.
Pre hráčov Chelsea naopak zostáva Old Trafford naďalej zakliatym miestom. Naposledy sa radovali z triumfu na tomto štadióne pred takmer 13 rokmi. V ligovej tabuľke sú na šiestom mieste s ôsmimi bodmi. „Chcel by som sa touto cestou ospravedlniť fanúšikom. Nebol to výkon na takej úrovni, aký chceme ukazovať. Prvých 20 minút bolo nesmierne náročných po všetkom, čo sa udialo. Musíme sa pozrieť do zrkadla a zobrať zodpovednosť. Nemôžeme hovoriť, že sme mladý tím. Je na nás tlak a v takýchto stretnutiach musíme dostať zo seba to najlepšie, aby sme mohli bojovať o tie najvyššie méty. Musíme robiť správne veci,“ dodal Trevoh Chalobah.