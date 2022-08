Chelsea sa dohodla s Aston Villou na prestupe Chukwuemeku

Londýn 2. augusta (TASR) - Talentovaný anglický futbalista Carney Chukwuemeka opúšťa Aston Villu a mieri do konkurenčného tímu Premier League FC Chelsea. Vedenie "The Blues" na sociálnej sieti potvrdilo, že sa dohodlo s klubom z Birminghamu na prestupe 18-ročného stredopoliara. Podľa britských médií za neho Londýnčania zaplatia 20 miliónov libier.



Chukwuemeka má ešte rok platný kontrakt s Aston Villou, no nemal záujem o jeho predĺženie. Klub mu dal povolenie odcestovať do Londýna, aby sa dohodol s predstaviteľmi Chelsea na podmienkach zmluvy a absolvoval u nového zamestnávateľa zdravotnú prehliadku.



Chukwuemeka sa narodil v Rakúsku nigérijským rodičom, na mládežníckej úrovni však reprezentuje Anglicko. Na prelome júna a júla ako kapitán priviedol anglický tím k zisku titulu na ME hráčov do 19 rokov na Slovensku. Na šampionáte strelil tri góly vrátane jedného vo víťaznom finále v Trnave proti Izraelu (3:1 pp). Za Aston Villu odohral v minulej sezóne 12 zápasov v Premier League a dal jeden gól, no iba dvakrát štartoval v základnej zostave.