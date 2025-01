Chelsea sa dohodla so Štrasburgom na prestupe obrancu Sarra

Londýn 20. januára (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea sa dohodol so Štrasburgom na prestupovej čiastke za obrancu Mamadoua Sarra. Ten by mal hrať v tíme Premier League od budúcej sezóny. Informovala o tom zámorská televízia ESPN.



Sarr odohral v tejto sezóne za Štrasburg 14 zápasov vo všetkých súťažiach. Podľa zdroja za neho zaplatila Londýnčania 15 miliónov eur. Sarr by mal dohrať prebiehajúci ročník vo francúzskej Ligue 1, do Chelsea zamieri pred štartom MS klubov (14. júna - 13. júla 2025).