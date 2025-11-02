< sekcia Šport
Chelsea sa proti Spurs darí, Pedro ukončil suchoty: Gól som potreboval
Modrá časť Londýna sa v súbojoch s rivalom zo severnej časti mesta raduje častejšie.
Autor TASR
Londýn 2. novembra (TASR) - Futbalisti Chelsea ovládli piate londýnske derby s Tottenhamom za sebou. V sobotu na štadióne Spurs rozhodol o ich víťazstve 1:0 Joao Pedro, ktorý predtým neskóroval vo ôsmich dueloch Premier League a Ligy majstrov, do ktorých nastúpil. Po stretnutí 10. kola povedal, že gól už potreboval. Tréner Enzo Maresca doplnil, že jeho zverenci potrebovali čisté konto.
Dvadsaťštyriročný brazílsky útočník ukončil gólové suchoty a pridal svoj tretí presný zásah v prebiehajúcom ročníku najvyššej anglickej súťaže. V 34. minúte ťažil pred bránou z práce Moisesa Caiceda, ktorý využil chybu Mickyho van de Vena. Pedro po prihrávke Ekvádorčana v šestnástke prekonal brankára Vicaria. „Potreboval som tento gól, lebo som už dlho neskóroval a tím to odo mňa očakáva. Dnes som to dokázal a som veľmi šťastný. Vždy chcem pomôcť tímu, samozrejme gólmi a asistenciami, ale v prvom rade musím hrať dobre. Ak budem hrať dobre, góly prídu. Ak na mojej pozícii nestrieľate, tak ste frustrovaní, ale nemôžete sa pozerať len na seba. Keď nevystrelím ja, vytvorím priestor niekomu inému. Samozrejme, že chcem skórovať, ale niekedy sa to nestane. Zvíťazili sme, dal som gól, som šťastný,“ citoval Pedra klubový web Chelsea.
Modrá časť Londýna sa v súbojoch s rivalom zo severnej časti mesta raduje častejšie. „The Blues“ zdolali Tottenham v piatom vzájomnom súboji za sebou a v uplynulých štrnástich zápasoch proti Spurs v rámci PL zaznamenali až jedenásť víťazstiev, dve remízy a len jednu prehru. V sobotu mali viac z hry a mohli zvíťaziť aj vyšším rozdielom. „V každom prípade som šťastný aj za víťazstvo 1:0, pretože sme potrebovali čisté konto. Sme tím, ktorý bude dávať góly, ale musíme sa zlepšiť v defenzíve. Podali sme dobrý výkon s loptou aj bez nej a bolo veľmi dôležité, ako sme pressovali,“ zhodnotil taliansky kormidelník Maresca.
„Kohútom“ sa nedarí proti Chelsea, ale ani všeobecne na domácej pôde. V uplynulých štyroch zápasoch PL na svojom štadióne nezvíťazili. „Chelsea bola lepšia, hrali sme zle. Chýbala nám energia a intenzita. Takisto sme sa nevyrovnali dobre s pressingom súpera. A to napriek tomu, že sme na tom pracovali, takže musíme pracovať ďalej. My sme v našom vysokom pressingu v úvode strácali, kým sme sa do toho dostali, a potom sa oni ujali vedenia a my sme museli dobiehať. Potom sa to dostalo do zlého kolobehu - dobiehame, chýba nám intenzita a energia a robíme zlé rozhodnutia,“ citoval klubový web trénera Tottenhamu Thomasa Franka. Chelsea sa na svojho súpera bodovo dotiahla, Spurs sú pred ňou na 4. mieste so 17 bodmi len o skóre.
Naopak, červená strana severného Londýna sa v sobotu radovala z troch bodov. Burnley so Slovákom Martinom Dúbravkom v bráne sa totiž nepostaralo o prekvapenie proti londýnskemu Arsenalu. „Kanonieri“ zdolali nováčika na jeho trávniku 2:0 po góloch Viktora Gyökeresa a Declana Ricea v prvom polčase. Víťaznú šnúru naprieč všetkými súťažami tak natiahli už na deväť zápasov, pričom v uplynulých siedmich neinkasovali. Na čele priebežnej tabuľky majú náskok siedmich bodov na druhý Bournemouth, ktorý čaká v nedeľu duel na pôde Manchestru City. „Som maximálne spokojný, pretože na pôde Burnley je to náročné. Hrali sme skvele od prvej minúty, dominovali sme, hrali plynulo, dali dva góly a mohli pridať ďalšie tri či štyri. Musíme si zo zápasu vziať tú energiu, sebavedomie a odvahu. A zároveň pochopiť veci, ktoré musíme zlepšiť a mohli sme robiť lepšie, najmä v druhom polčase,“ citoval klubový web „kanonierov“ trénera Arsenalu Mikela Artetu.
