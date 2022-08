Chelsea sa údajne dohodla s Barcelonou na prestupe Aubameyanga

Londýn 22. augusta (TASR) - Anglický futbalový tím FC Chelsea podľa informácií Sky Sports pokročil v rokovaniach o prestupe gabonského útočníka Pierra-Emericka Aubameyanga z FC Barcelona. O hráča má záujem kouč "The Blues" Thomas Tuchel, ktorý ho predtým trénoval v Borussi Dortmund.



Podľa jedného zo zdrojov, na ktoré sa odvoláva Sky Sports, sa už obe strany dohodli. Prestupová čiastka sa údajne pohybuje medzi 17,7 až 29,5 miliónmi eur. Chelsea má záujem zapojiť do dohody aj obrancu Marcosa Alonsa, no Barcelona chce, aby bol hráčov prestup plne pokrytý peňažnou kompenzáciou. Katalánci potrebujú 20 miliónov eur na podpísanie Julesa Koundeho.



Aubameyang prišiel do Barcelony ako voľný hráč v januári tohto roku. V jej drese odohral 24 zápasov, strelil 13 gólov.