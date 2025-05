Chelsea sa zapísala do histórie, Maresca: „Trofej nás posunie ďalej“

Na snímke hráč Betisu Cedric Bakambu (vľavo) vo finále Konferenčnej ligy Real Betis - FC Chelsea vo Vroclave 28. mája 2025. Foto: TASR/AP

Vroclav 29. mája (TASR) - Futbalisti FC Chelsea sa stali prvým tímom v histórii s trofejou vo všetkých piatich veľkých klubových súťažiach Európskej futbalovej únie (UEFA). „The Blues“ v stredajšom finále Konferenčnej ligy v poľskom Vroclave zdolali Real Betis 4:1 vďaka štyrom gólom v druhom polčase. Podľa trénera Enza Marescu môže byť triumf v súťaži odrazovým mostíkom do ďalších sezón.Anglický klub už predtým zaznamenal dve víťazstvá v Lige majstrov (2011/12, 2020/21), Európskej lige (2012/13, 2018/19), Superpohári UEFA (1998, 2021) a dvakrát triumfoval aj v už nefunkčnom Pohári víťazov pohárov (1970/71, 1997/98). „“ uviedol ofenzívny stredopoliar Cole Palmer, ktorý pomohol otočiť zápas dvoma asistenciami pri prvých dvoch góloch Chelsea.Betis pritom začal duel o zisk premiérovej európskej trofeje lepšie a v 9. minúte ho poslal do vedenia Abdessamad Ezzalzouli. Hráči Chelsea boli zaskočení, poľahky strácali lopty a španielsky tím sa dostával k ďalším zakončeniam. V 13. minúte Filip Jörgensen skvele zasiahol pri obstrele Marca Bartru. O sedem minút neskôr sa ocitol v sľubnej šanci Johnny Cardoso, Benoit Badiashile zrazil jeho pokus na rohový kop. Londýnčania v prvom polčase síce držali častejšie loptu, ale postupným útokom sa cez súperov defenzívny dvojblok nevedeli presadiť.uviedol tréner španielskeho tímu Manuel Pellegrini podľa uefa.com. Smutný bol aj brankár Adrian:Striedania Marescu v druhom polčase vniesli do hry Chelsea energiu a Palmer zmenil charakter zápasu v priebehu piatich minút, keď pripravil góly Enza Fernandeza a Nicolasa Jacksona. Dvadsaťtriročný anglický stredopoliar po hodine hry našiel centrom medzi dvojicou brániacich hráčov Fernandeza a ten prudkou hlavičkou vyrovnal. Krátko na to Palmer vyzvŕtal na pravom krídle Jesusa Rodrigueza, poslal ďalší presný center tentoraz na hlavu Jacksona a ten zakončil zblízka k bližšej žrdi. Striedajúci Jadon Sancho v 83. minúte poistil víťazstvo a v závere pridal ešte gól aj Moises Caicedo. „zdôraznil hráč zápasu Palmer.Úspech Chelsea ukončil sériu deviatich víťazstiev španielskych tímov vo finále klubových súťaží UEFA proti anglickým súperom. Od začiatku sezóny 2001/02 vyhrali španielske tímy všetkých 23 finále Ligy majstrov, Európskej ligy alebo Konferenčnej ligy, na ktorých sa zúčastnili.Anglický gigant bol pred začiatkom sezóny jasným favoritom tretej európskej klubovej súťaži a nakoniec túto úlohu splnil. Chelsea vyhrala 11 zo svojich 12 zápasov v tejto súťaži (od ligovej fázy), výnimkou bola domáca prehra 1:2 s poľskou Legiou v odvete štvrťfinále. Hráči „The Blues“ celkovo zaznamenali 42 gólov, čím prekonali rekord Fiorentiny (37) v sezóne 2022/23. Po West Hame sa stali druhým anglickým tímom s titulom v Konferenčnej lige. „“ povedal pravý obranca Reece James pre TNT Sports.Chelsea získala prvú trofej od roku 2021. Premiérovú odvtedy, čo konzorcium Todda Boehlyho prevzalo klub od bývalého majiteľa Romana Abramoviča v roku 2022.skonštatoval Maresca. Taliansky kouč vo svojej prvej sezóne na Stamford Bridge tak získal s tímom trofej a v lige obsadil 4. miesto zaručujúce Ligu majstrov.„The Blues“ potvrdili svoje štatistiky v rámci finálových duelov. V predchádzajúcich siedmich finále Ligy majstrov, Európskej ligy a Pohára víťazov pohárov neuspeli len v sezóne 2007/08, keď prehrali po jedenástkovom rozstrele s Manchestrom United.