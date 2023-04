Chelsea si poistila Chilwella. Predĺžili s ním zmluvu do júna 2027

Londýn 11. apríla (TASR) - Obranca Ben Chilwell sa s vedením anglického futbalového klubu FC Chelsea dohodol na predĺžení zmluvy do júna 2027. Informovala AFP.



Dvadsaťšesťročného Chilwella trápili pred pár mesiacmi zdravotné problémy, vedenie "The Blues" s ním však do budúcnosti počíta. Na Stamford Bridge pôsobí ľavý bek od roku 2020, predtým hrával za Leicester City.



Hneď v prvej sezóne po príchode do Chelsea prispel k triumfu v Lige majstrov. Jeho pôvodný kontrakt mal vypršať v roku 2025, deň pred úvodným štvrťfinálovým zápasom LM proti Realu Madrid sa obe strany dohodli na jeho predĺžení.



"Cítim sa v Chelsea veľmi dobre, usadil som sa tu. Užívam si chvíle na ihrisku a som rád, že figurujem v plánoch klubu do budúcnosti. Urobím všetko pre to, aby som prinášal ľuďom ešte viac úsmevu na ich tváre, pretože aj vďaka nim sa tu cítim vítaný," povedal Chilwell, ktorý na prelome rokov maródoval vyše dva mesiace so zranením stehna. Predtým ho trápili problémy s kolenom.