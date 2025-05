Chelsea si proti Nottinghamu vybojovala miestenku do Ligy majstrov

Premier League - záverečné 38. kolo:



AFC Bournemouth - Leicester City 2:0 (0:0)



Góly: 74. a 88. Semenyo







FC Fulham - Manchester City 0:2 (0:1)



Góly: 21. Gündogan, 72. Haaland (z 11 m)







Ipswich Town - West Ham United 1:3 (0:1)



Góly: 52. Broadhead - 43. Ward-Prowse, 55. Bowen, 87. Kudus







FC Liverpool - Crystal Palace 1:1 (0:1)



Góly: 85. Salah - 9. Sarr, ČK: 68. Gravenberch (Liverpool)







Manchester United - Aston Villa 2:0 (0:0)



Góly: 76. Diallo, 87. Eriksen (z 11m), ČK: 45+1. Martinez (Aston Villa)



Londýn 25. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City, Newcastlu a Chelsea si zaistili miestenky v nadchádzajúcej edícii ligovej časti Ligy majstrov. „Citizens“ obsadili v Premier League konečnú 3. priečku, v nedeľných dueloch záverečného 38. kola zvíťazili nad Fulhamom 2:0. Chelsea zvládla priamy súboj s Nottinghamom, na jeho pôde zvíťazila 1:0 a skončila na 4. mieste. Newcastle sa medzi európskou elitou objaví aj napriek domácej prehre 0:1 s Evertonom, v tabuľke mu patrí 5- pozícia.Záver neúspešnej sezóny pre zverencov Pepa Guardiolu zachránili gólmi Ilkay Gündogan a Erling Haaland. Chelsea zas medzi európsku elitu poslal v 50. minúte obranca Levi Colwill. Dvojnásobný európsky klubový majster môže v stredu 28. mája proti Realu Betis Sevilla pridať aj triumf v Konferenčnej lige. Newcastle doma prehral po góle Alcaraza, napriek tomu si však klub slovenského reprezentačného brankára Martina Dúbravku zahrá Ligu majstrov na úkor Aston Villy. Štvrťfinalista edície 2024/2025 dohrával zápas s Manchestrom United po vylúčení Emiho Martineza v desiatich.Tottenham Hotspur vyhral Európsku ligu, a preto sa aj napriek 17. priečke tiež pozrie do Ligy majstrov. V ligovej fáze Európskej ligy šiestu Aston Villu doplní víťaz Pohára FA Crystal Palace. Londýnčania v poslednom kole remizovali 1:1 na ihrisku majstrovského Liverpoolu. Nottingham do poslednej chvíle bojoval o účasť v najlepšej európskej súťaži, siedma priečka mu napokon zaručí účasť v play off Konferenčnej ligy. Anglická liga bude mať v troch európskych súťažiach dovedna deväť zástupcov.Do najvyššej súťaže sa pre ďalšiu sezónu prebojovali Leeds, Burnley a po ôsmich rokoch aj Sunderland. Opačným smerom putujú Leicester, Ipswich a Southampton.Newcastle United - FC Everton 0:1 (0:0)Góly: 65. Alcaraz/M. Dúbravka celý zápas na lavičke náhradníkov/Nottingham Forest - FC Chelsea 0:1 (0:0)Góly: 50. ColwillFC Southampton - FC Arsenal 1:2 (0:1)Góly: 56. Stewart - 43. Tierney, 89. ÖdegaardTottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion 1:4 (1:0)Góly: 17. Solanke (z 11 m) - 51. a 64. Hinselwood, 88. O'Riley (z 11m), 90+3. GomezWolverhampton Wanderers - FC Brentford 1:1 (0:1)Góly: 75. Munetsi - 20. Mbuemo