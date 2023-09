Chelsea trápi maródka, Pochettino neviní lekársky štáb

Londýn 23. septembra (TASR) - Hlavný tréner FC Chelsea Mauricio Pochettino trvá na tom, že lekárske oddelenie klubu nie je na vine za množstvo zranení. Zdravotné problémy hráčov "The Blues" počas uplynulého víkendu spôsobili, že argentínsky kouč mal k dispozícii len 15 hráčov, ktorí boli fit.



Hoci Londýnčania od prevzatia konzorciom Američana Toddyho Boehlyho v roku 2021 minuli na prestupy viac ako jednu miliardu libier, mužstvo je vyťažené. Chelsea chýbalo proti Bournemouthu 12 hráčov, čo prinútilo Pochettina zaradiť na lavičku troch hráčov vo veku do 19 rokov, ktorí nemali skúsenosti s prvým tímom. Argentínsky kormidelník si myslí, že chyba nie je na strane jeho lekárskeho personálu. "Predtým, ako sme sem prišli, urobili sme všetko pre to, aby sme sa pokúsili mat jasnú predstavu o tom, prečo bolo aj v minulej sezóne príliš veľa zranení. Je to o profile hráča, o rizikách. Nie je to o ľuďoch pracujúcich v lekárskom štábe," citovala 51-ročného trénera agentúra AFP.



"Myslím si, že musíme rešpektovať, že v týchto oblastiach pracujú v klube veľmi dobrí odborníci, kvalifikovaní ľudia. Existuje však individuálne riziko pre určitých hráčov, ktoré musíte posúdiť. Potom je tu smola. Máme zranenia, ktoré sa možno stanú v jednej sezóne, možno v dvoch. Stali sa kvôli rôznym situáciám, ktoré nemožno ovplyvniť," dodal Pochettino.