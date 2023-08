Chelsea údajne tromfla ponuku Liverpoolu za Caiceda

Londýn 14. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Chelsea FC sa dohodol s Brightonom na prestupe Moisesa Caiceda. Dvadsaťjedenročný ekvádorský stredopoliar by mal zamieriť do londýnskeho tímu za 133 miliónov eur, informovala AFP.



Pokiaľ by sa transfer zrealizoval, Chelsea by tromfla ponuku konkurenčného FC Liverpool. Ten v piatok ponúkol Brightonu za hráča 127 miliónov eur. Samotný Caicedo tiež uprednostňuje prestup na Stamford Bridge. S Chelsea by mal podpísať osemročnú zmluvu a debutovať v jej drese už počas budúceho víkendu v zápase na ihrisku West Hamu United.