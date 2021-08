Chelsea uvoľnila amerického obrancu Miazgu na hosťovanie do Alaves

Londýn 20. augusta (TASR) - Americký futbalový obranca Matt Miazga odchádza na ročné hosťovanie z londýnskej Chelsea do španielskeho Alavesu. Dvadsaťšesťročný americký reprezentant odohral za prvé mužstvo "The Blues" od roku 2016 len dva zápasy.



Miazga prišiel na Stamford Bridge v roku 2016 z klubu MLS New York Red Bulls. Po dvoch absolvovaných zápasoch proti Aaston Ville a Swansea City ale zamieril na hosťovanie do Vitesse Arnhem (dva roky), neskôr aj do FC Nantes, druholigového Readingu či Anderlechtu Brusel. Za výber USA odohral 22 zápasov a strelil v nich jeden gól. Informovala agentúra AP.