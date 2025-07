Chelsea vygumovala Paríž, záver finále v znamení frustrácie

Futbalisti FC Chelsea sa stali druhýkrát v histórii víťazmi MS klubov FIFA. V nedeľňajšom (13. júla 2025) finále na štadióne v americkom East Rutherford zdolali šampióna Ligy majstrov Paríž Saint-Germain 3:0. Foto: TASR/AP

East Rutherford 14. júla (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain vstupovali do finále MS klubov FIFA ako favorit, no v nedeľu ich o trofej pripravila bezchybným výkonom londýnska Chelsea. „The Blues“ už v prvom dejstve eliminovali najsilnejšie zbrane PSG a troma gólmi postavili súpera pred ťažko riešiteľnú situáciu. Parížania boli aj v druhom dejstve iba tieňom tímu, ktorý ovládol v sezóne 2024/25 takmer všetky súťaže a podľahli svojmu súperovi 0:3. Frustrácia hráčov i samotného trénera Luisa Enriqueho v závere duelu iba podčiarkla nepohodu francúzskeho šampióna.Hrdinom úvodného dejstva i celého zápasu bol Cole Palmer, ktorý si finálovým výkonom pritiahol na svoju stranu cenu pre najlepšieho hráča turnaja. Dvadsaťtriročný Angličan dostal v systéme trénera Enza Marescu miesto na pravom kraji ofenzívy namiesto tradičného stredu poľa. Tento ťah kormidelníkovi Londýnčanov vyšiel, keďže práve Palmer bol pri všetkých gólových momentoch. Najskôr v 22. minúte umiestnil ľavačkou loptu k tyči po prihrávke od Mala Gusta, o osem minút neskôr takmer identickou činnosťou ukázal šikovnosť a zvýšil už na 2:0. V závere polčasu Palmer presnou prihrávkou za obranu našiel Joaa Pedra a ten podčiarkol rozklad PSG tretím presným zásahom.pochválil Palmera kormidelník Maresca.Parížania v semifinále vygumovali Real Madrid (4:0) vo všetkých herných činnostiach. Prezentovali sa neúnavným vysokým pressingom, vďaka ktorému získavali lopty. Chelsea od úvodu nemala problém s napádaním a tentoraz to boli hráči PSG, ktorí sa nedostali k svojim prednostiam. Chelsea bola výborne takticky pripravená smerom do defenzívy. Dopredu podnikali Londýnčania rýchle a nebezpečné kontry.“ vyjadril sa Maresca podľa agentúra AP.Druhý polčas veľa zmien v obraze hry nepriniesol, Chelsea naďalej odolávala a na opačnej strane sa v ofenzíve trápili málo viditeľní Ousmane Dembele, Desire Doue či Chviča Kvaracchelija. Nepomohli ani striedania a v závere praskli nervy Joaovi Nevesovi. Portugalský stredopoliar bez súboja o loptu potiahol za vlasy Marca Cucurellu a hlavný rozhodca Alireza Faghani po krátkom vzhliadnutí VAR-u udelil červenú kartu. Napokon to nebola jediná čierna škvrna finálového večera, tá najväčšia prišla po záverečnom hvizde, keď sa strhla na ihrisku mela. Do nej sa zapojilo viacero hráčov a nechýbal ani španielsky kouč Enrique. Kamery odhalili, že sa jeho ruka dotkla tváre Joaa Pedra. K incidentu sa vyjadril aj po stretnutí.povedal svoj pohľad Enrique. Jeho náprotivok po vypuknutí šarvátky obiehal svojich zverencov a odtláčal ich smerom preč od konfliktu:Chelsea získala v dlhej sezóne svoju druhú trofej. Stala sa prvým víťazom súťaže v novom formáte s 32 klubmi a odnesie si približne 125 miliónov amerických dolárov ako odmenu. Víťazi Konferenčnej ligy zdolali pred viac ako 80.000 divákmi šampióna Ligy majstrov. Stalo sa tak aj pred zrakom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého počas zápasu kamery viackrát zachytili na tribúne MetLife Stadium po boku svojej manželky Melanie a šéfa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina. Americký prezident sa ocitol aj pri odovzdávaní pohára pre víťaza MS klubov. Ten mal byť od marca tohto roka v jeho Oválnej pracovni, ktorá je súčasťou Bieleho domu. Trump nielen odovzdal pohár hráčom Chelsea, ale dokonca zostal s oslavujúcimi Londýnčanmi aj po zodvihnutí trofeje. Infantino mu pritom naznačoval, aby išiel spolu s ním bokom.priznal Palmer svoje pocity z Trumpovej prítomnosti.Parížania majú za sebou historickú sezónu, počas ktorej odohrali 65 súťažných zápasoch a vyhrali štyri trofeje (Ligue 1, LM, Francúzsky pohár, francúzsky Superpohár). Teraz majú presne jeden mesiac na to, aby sa v auguste vrátili do akcie a opäť to bude v súboji o trofej. Vo finále Superpohára UEFA ich čaká konfrontácia s ďalším londýnskym mužstvom - Tottenham Hotspur.dodal Enrique.