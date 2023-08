Chelsea vyšla v derby naprázdno, Pochettino: Výsledok nezodpovedá hre

Londýn 21. augusta (TASR) - Futbalisti FC Chelsea sú aj po druhom kole Premier League bez víťazstva. V nedeľu prehrali v londýnskom derby na ihrisku West Hamu 1:3, hoci mali hernú prevahu a 76-perentné držanie lopty. Na kolená ich však zrazila nemohúcnosť v koncovke, vrátane nepremenenej penalty Enza Fernandeza.



Jeden z hrdinov domácich bol James Ward-Prowse, ktorý sa v debute po prestupe zo Southamptonu blysol v novom drese dvoma gólovými asistenciami. Už v 7. minúte sa po jeho rohovom kope presadil Nayef Aguerd a krátko po zmene strán zvýšil po jeho prihrávke na 2:1 Michail Antonio. Cenný triumf domácich poistil v nadstavenom čase z penalty brazílsky stredopoliar Lucas Paqueta, hoci domáci hrali od 67. minúty oslabení po vylúčení Aguerda.



"Výsledok nezodpovedá priebehu hry, vo futbale sa však také veci stávajú. Hrali sme dobre, no odmenu sme nedostali," neskrýval po zápase sklamanie kouč hostí Mauricio Pochettino, ktorého zverenci získali v prvom kole bod po domácej remíze s Liverpoolom (1:1). Aj na ihrisku "kladivárov" mali podľa jeho slov vyťažiť minimálne remízu. "V prvom polčase sme hrali veľmi dobre a ak by sme premenili penaltu, rozprávali by sme sa teraz o inom výsledku. Už po polčase sme mali vyhrávať. Cítim frustráciu," tvrdí Pochettino.



Kormidelník Chelsea sa hneval, že domáci sa rýchlo dostali do náskoku: "Som sklamaný, pretože sme sa pripravovali na to, že West Ham má dobre štandardky. Napriek tomu sme po rohu hneď inkasovali. Musíme na tom pracovať ešte viac." Hostí síce potom dostal na koňa vyrovnávajúci zásah tínedžera Carneyho Chukwuemeku v 28. minúte, no z prevahy už potom nevyťažili nič. "Musíme túto prehru akceptovať a ďalej tvrdo pracovať. Sme stále v procese tvorby tímu a verím, že výsledky sa dostavia," vyhlásil Pochettino, ktorý po hodine hry poslal na ihrisko Moisesa Caiceda, historicky najdrahšieho hráča v Británii. Londýnsky klub zaplatil za 21-ročného ekvádorského stredopoliara Brightonu 115 miliónov libier. Caicedo v závere zavinil penaltu, z ktorej domáci pridali tretí gól.



Chelsea po nevydarenej minulej sezóne, v ktorej skončila najnižšie od roku 1996, pokračuje v neuspokojivých výsledkoch. Z uplynulých 31 ligových stretnutí vyhrala iba päť a od roku 1990 prehrala prvýkrát štyri londýnske derby v najvyššej súťaži za sebou.



West Ham má po dvoch kolách na konte štyri body, v prvom remizoval na ihrisku Bournemouthu 1:1. "Je to pre mňa špeciálny deň. Zažil som debut snov a ešte viac ma teší úspech tímu. Energiu zaplneného štadióna sme cítili do posledného hvizdu," tešil sa po stretnutí Ward-Prowse.



V druhom nedeľnom dueli dosiahol tréner Unai Emery najvyššie víťazstvo na lavičke Aston Villy od svojho príchodu do klubu na konci minulého roka, keď jeho zverenci deklasovali doma Everton 4:0. Hostia tak figurujú po dvoch kolách na chvoste tabuľky s nulou na bodovom konte a so skóre 0:5. "Po prehre 1:5 na pôde Newcastlu sme takýto triumf potrebovali ako soľ," vyhlásil Emery.