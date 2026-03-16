Chelsea zaplatí 10,75 milióna libier za porušenie finančných pravidiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Londýn 16. marca (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea dostal od vedenia Premier League pokutu 10,75 milióna libier za porušenie finančných pravidiel. Nesmie taktiež najbližších deväť mesiacov získavať hráčov do svojej akadémie a má aj podmienečný jednoročný zákaz prestupov do A-tímu.

„V rokoch 2011-2018 prebiehali v klube platby hráčom, nezaregistrovaným agentom a iným tretím stranám. Tieto platby neboli oznámené futbalovým regulátorom a ani Premier League,“ uviedlo vedenie anglickej najvyššej súťaže podľa AP.
