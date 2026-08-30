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Chelsea zdolala Brighton 4:3 v 2. kole Premier League

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Na snímke hráči Chelsea. Foto: TASR/AP

Na Stamford Bridge viedli domáci po polhodine už 3:0, keď sa presadili Romeo Lavia, Pedro Neto a Joao Pedro.

Autor TASR
Londýn 30. augusta (TASR) - Futbalisti FC Chelsea si v druhom kole novej sezóny Premier League pripísali druhé víťazstvo. Na domácom ihrisku Londýnčania zdolali Brighton & Hove Albion 4:3 a v priebežnej tabuľke sú na 2. mieste o skóre za Manchestrom City.

Na Stamford Bridge viedli domáci po polhodine už 3:0, keď sa presadili Romeo Lavia, Pedro Neto a Joao Pedro. Ešte do prestávky však znížil Malick Yalcouye a po nej si dal Joao Pedro vlastný gól. Potom naklonil misky váh na domácu stranu Cole Palmer, no hostia v nadstavenom čase ešte stihli výsledok upraviť.

Brentford viedol v Leedsi 1:0 po prvom polčase, ale domáci potom zásluhou Dominica Calverta-Lewina vyrovnali na konečných 1:1.

Prvé víťazstvo v sezóne zaznamenal Sunderland, gólom Haiťana Wilsona Isidora zdolal Fulham 1:0.



Premier League - 2. kolo:

Chelsea FC - Brighton & Hove Albion 4:3 (3:1)

Góly: 4. Lavia, 14. Neto, 32. Joao Pedro, 74. Palmer - 35. Yalcouye, 63. Joao Pedro (vlastný), 90.+6 Gross



Leeds United - Brentford FC 1:1 (0:1)

Góly: 79. Calvert-Lewin - 41. Schade



Sunderland AFC - Fulham FC 1:0 (0:0)

Gól: 75. Isidor
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