Chelsea zdolala Crystal Palace, Aston Villa zvládla zápas v Newcastli
Autor TASR
Londýn 25. januára (TASR) - Futbalisti Chelsea vyhrali v stretnutí 23. kola anglickej Premier League na pôde Crystal Palace 3:1. Brazílčan Estevao sa na víťazstve „The Blues“ podieľal gólom a asistenciou, skórovali aj Joao Pedro a Enzo Fernandez. Domáci dohrávali zápas od 72. minúty v desiatich, keďže červenú kartu videl stredopoliar Adam Wharton.
Chelsea využila sobotňajšiu prehru Liverpoolu v Bournemouthe a posunula sa na 4. miesto o bod pred zverencov Arneho Slota. Hráči Crystal Palace nevyhrali v PL už na ôsmy pokus a od zostupových priečok ich delí osem bodov.
Tretia Aston Villa zvládla zápas v Newcastli, kde zvíťazila po góloch Emiliana Buendiu a Ollieho Watkinsa 2:0. Pred Chelsea majú „The Villans“ náskok deviatich bodov a Manchester City je druhý len vďaka lepšiemu skóre. Dôležité tri body vybojovali hráči Nottinghamu Forest, ktorí zdolali Brentford 2:0 a pripísali si siedme víťazstvo v súťaži. Domáci síce držali väčšinu zápasu loptu na kopačkách, no presné zásahy útočníkov Igora Jesusa a Taiwa Awoniyiho znamenali pre Brentford desiatu prehru v sezóne. Forest sa vzdialil West Hamu, ktorý je na zostupovom 18. mieste, na rozdiel piatich bodov.
Premier League - 23. kolo:
FC Brentford - Nottingham Forest 0:2 (0:1)
Góly: 12. I. Jesus, 79. Awoniyi
Crystal Palace - FC Chelsea 1:3 (0:1)
Góly: 88. Richards - 34. Estevao, 50. Pedro, 64. Fernandez (z 11 m), ČK: 72. Wharton (Palace) po druhej ŽK
Newcastle United - Aston Villa 0:2 (0:2)
Góly: 19. Buendia, 88. Watkins
