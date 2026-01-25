Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 25. január 2026Meniny má Gejza
< sekcia Šport

Chelsea zdolala Crystal Palace, Aston Villa zvládla zápas v Newcastli

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Chelsea využila sobotňajšiu prehru Liverpoolu v Bournemouthe a posunula sa na 4. miesto o bod pred zverencov Arneho Slota.

Autor TASR
Londýn 25. januára (TASR) - Futbalisti Chelsea vyhrali v stretnutí 23. kola anglickej Premier League na pôde Crystal Palace 3:1. Brazílčan Estevao sa na víťazstve „The Blues“ podieľal gólom a asistenciou, skórovali aj Joao Pedro a Enzo Fernandez. Domáci dohrávali zápas od 72. minúty v desiatich, keďže červenú kartu videl stredopoliar Adam Wharton.

Chelsea využila sobotňajšiu prehru Liverpoolu v Bournemouthe a posunula sa na 4. miesto o bod pred zverencov Arneho Slota. Hráči Crystal Palace nevyhrali v PL už na ôsmy pokus a od zostupových priečok ich delí osem bodov.

Tretia Aston Villa zvládla zápas v Newcastli, kde zvíťazila po góloch Emiliana Buendiu a Ollieho Watkinsa 2:0. Pred Chelsea majú „The Villans“ náskok deviatich bodov a Manchester City je druhý len vďaka lepšiemu skóre. Dôležité tri body vybojovali hráči Nottinghamu Forest, ktorí zdolali Brentford 2:0 a pripísali si siedme víťazstvo v súťaži. Domáci síce držali väčšinu zápasu loptu na kopačkách, no presné zásahy útočníkov Igora Jesusa a Taiwa Awoniyiho znamenali pre Brentford desiatu prehru v sezóne. Forest sa vzdialil West Hamu, ktorý je na zostupovom 18. mieste, na rozdiel piatich bodov.



Premier League - 23. kolo:

FC Brentford - Nottingham Forest 0:2 (0:1)

Góly: 12. I. Jesus, 79. Awoniyi



Crystal Palace - FC Chelsea 1:3 (0:1)

Góly: 88. Richards - 34. Estevao, 50. Pedro, 64. Fernandez (z 11 m), ČK: 72. Wharton (Palace) po druhej ŽK



Newcastle United - Aston Villa 0:2 (0:2)

Góly: 19. Buendia, 88. Watkins
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude