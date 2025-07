Chelsea zdolala Fluminense 2:0 a je vo finále, dvojgólový Pedro

semifinále MS klubov FIFA



/East Rutherford/



Fluminense FC - FC Chelsea 0:2 (0:1)



Góly: 18. a 56. Pedro. Rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: Nonato, Soteldo - Sanchez, 70.556 divákov.



Fluminense: Fabio - Ignacio, T. Silva, T. Santos (54. Keno) - Guga, Hercules (70. Lima), Bernal (70. Canobbio), Nonato (67. Soteldo), Rene - Arias, Cano (54. Everaldo)



Chelsea: Sanchez - Gusto (68. James), Chalobah, Adarabioyo, Cucurella - Palmer, Caicedo, Fernandez (86. A. Santos) - Neto (68. Madueke), Pedro (60. Jackson), Nkunku (86. Dewsbury-Hall)



hlasy po zápase /zdroj: fifa.com/:



Renato Portaluppi, tréner Fluminense: „Bez pochýb môžeme odísť so zdvihnutými hlavami po tom, čo sa nám všetko podarilo na majstrovstvách sveta klubov. Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas proti vysoko kvalitnému tímu. Góly ich napokon v tomto stretnutí upokojili.“



Enzo Maresca, tréner Chelsea: „Je to skvelý úspech. Bola to fantastická sezóna, v Premier League sme sa dostali medzi štyri najlepšie tímy, vyhrali sme Konferenčnú ligu a teraz sme vo finále tejto súťaže. Sme veľmi šťastní. Ideme od zápasu k zápasu, teraz je pred nami záverečný duel sezóny a dúfame, že sa nám podarí vyhrať turnaj.“

East Rutherford 8. júla (TASR) - Futbalisti FC Chelsea sa stali prvými finalistami MS klubov FIFA v USA. Anglický klub zvíťazil v utorkovom semifinále nad brazílskym súperom Fluminense FC 2:0, oba góly vsietil Joao Pedro. „The Blues“ si v súboji o trofej zmerajú sily s úspešnejším z dvojice Paríž St. Germain - Real Madrid, ktorých stretnutie bolo na programe v stredu o 21.00 h SELČ.Lepší vstup do zápasu mala Chelsea. V 9. minúte prišla hlavička Cucurellu, následne pokusy Fernandeza a Adarabioya. Londýnsky klub dlho nečakal a aktivitu napokon zužitkoval v 18. minúte. Netov center do pokutového územia poslali brániaci hráči na hranicu šestnástky a ďalekonosnou strelou ku vzdialenejšej žrdi sa blysol Pedro – 0:1. V 27. minúte sa o slovo prihlásilo aj Fluminense, vyrovnaniu z kopačky Herculesa zabránil na bránkovej čiare Cucurella. Brazílčania boli blízko gólu aj po polhodine hry, keď hral zdanlivo úmyselne rukou Chalobah. Po preskúmaní videa však rozhodca odpískaný pokutový kop zrušil.Začiatkom druhého polčasu opäť tlačili hráči anglického tímu. Z diaľky to skúšali Caicedo i Cucurella, ale v oboch prípadoch išla lopta mimo bránu. Po protiútoku mohol na druhej strane skórovať striedajúci Everaldo, výrazne však spomalil a jeho strelu zneškodnil Sanchez. Naopak, rýchly brejk dokázala využiť Chelsea. Pedro si na ľavej strane nabehol na prihrávku Fernandeza a jeho prudká strela pomedzi dvoch brániacich hráčov sa do brány odrazila od brvna – 0:2. Desať minút pred koncom riadneho hracieho času mohol zvýšiť Jackson, no z uhla trafil len bočnú sieť. Fluminense sa napriek záverečnému tlaku duel zdramatizovať nepodarilo a ešte pred druhým semifinále tak bolo zrejmé, že víťazom turnaja sa stane zástupca Európy.