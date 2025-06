Chelsea zdolala Tunis 3:0 a postúpila do osemfinále MS klubov

MS klubov FIFA



D-skupina:



/Philadelphia/



Esperance Tunis – FC Chelsea 0:3 (0:2)



Góly: 45.+3 Adarabioyo, 45.+5 Delap, 90.+7 George







/Orlando/



Los Angeles FC – CR Flamengo 1:1 (0:0)



Góly: 84. Bouanga – 86. Yan







konečná tabuľka:



1. Flamengo 3 2 1 0 6:2 7



2. Chelsea 3 2 0 1 6:3 6



------------------------------------



3. Esperance Tunis 3 1 0 2 1:5 3



4. Los Angeles FC 3 0 1 2 1:4 1





Philadelphia 25. júna (TASR) - Futbalisti FC Chelsea si zaistili účasť v osemfinále MS klubov v USA. V priamom súboji o postup vyhrali v noci na stredu vo Philadelphii nad Esperance Tunis 3:0 a obsadili druhú priečku v D-skupine. Brazílske Flamengo ako už istý víťaz skupiny remizoval s Los Angeles FC 1:1.Londýnskemu klubu stačila na prienik do vyraďovacej fázy šampionátu aj remíza, v jeho prospech hralo pri rovnosti bodov s Tunisom lepšie skóre. Chelsea nasmerovali k víťazstvu dva góly v nadstavenom čase prvého polčasu. Najskôr sa presadil Tosin Adarabioyo a o chvíľu neskôr aj Liam Delap, pre ktorého to bol premiérový zásah v novom drese po príchode z Ipswichu. Hladké víťazstvo favorita spečatil v 97. minúte Tyrique George. Chelsea sa v osemfinále stretne v sobotu o 22.00 SELČ s víťazom C-skupiny Benficou Lisabon.“ povedal Enzo Maresca, kouč Chelsea.Flamengo malo postup vo vrecku už pred záverečným súbojom, proti Los Angeles tak urobil kouč Filipe Luis viacero zmien v zostave. Oba góly pri remíze 1:1 padli až v závere. Americký tím poslal do vedenia v 84. minúte Denis Bouanga, o dve minúty neskôr vyrovnal Wallace Yan. Flamengo nastúpi na osemfinálový súboj v nedeľu o 22.00 SELČ proti Bayernu Mníchov.vyhlásil tréner brazílskeho tímu Luis.