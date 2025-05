Chelsea zdolala v šlágri 35. kola Premier League Liverpool 3:1

Premier League - 35. kolo:

Chelsea Londýn - FC Liverpool 3:1 (1:0)

Góly: 3. Fernandez, 56. Quansah (vlastný), 90+6. Palmer (z 11 m) - 85. van Dijk



FC Brentford - Manchester United 4:3 (2:1)

Góly: 27. Shaw (vlastný), 33. a 70. Schade, 74. Wissa - 14. Mount, 82. Garnacho, 90+5. Diallo



FC Brighton - Newcastle United 1:1 (1:0)

Góly: 28. Minteh - 89. Isak (z 11 m)



West Ham United - Tottenham Hotspur 1:1 (1:1)

Góly: 28. Bowen - 15. Odobert

Londýn 4. mája (TASR) - V šlágri 35. kola anglickej Premier League zvíťazili futbalisti Chelsea Londýn nad Liverpoolom 3:1. Domáci sa vďaka triumfu udržali v hre o miestenku v budúcoročnej edícii Ligy majstrov. Hostia a už istí majstri prišli o štvorzápasovú šnúru výhier. Definitívnu pečiatku dal Chelsea v šiestej minúte nadstaveného času Cole Palmer z pokutového kopu. Londýnčania zostali v tabuľke na piatej pozícii so ziskom 63 bodov.Manchester United prehral v 35. kole anglickej Premier League na trávniku Brentfordu 3:4. „Červeným diablom“ sa nepodarilo naplno bodovať v šiestom stretnutí za sebou, naposledy v lige uspeli 16. marca proti Leicestru.Hosťujúci tréner Ruben Amorim vyslal do stretnutia výrazne omladené družstvo, jeho priemerný vek atakoval hranicu 23 rokov. Kouč Manchestru sa aktuálne koncentruje na Európsku ligu, kde sa snaží so svojím družstvom dokráčať k celkovému prvenstvu a miestenke v budúcoročnej edícii Ligy majstrov.Newcastle uhral s Brightonom remízu 1:1, slovenský brankár Martin Dubrávka bol opäť len na lavičke náhradníkov United. Naposledy bol v bránke svojho tímu 2. marca.