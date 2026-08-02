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Chelsea získala argentínskeho reprezentanta Barca zo Štrasburgu
Argentínčan by sa mal v najbližších dňoch pripojiť k novým spoluhráčom na prípravnom turné v Austrálii a Hongkongu.
Autor TASR
Londýn 2. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Chelsea Londýn angažoval argentínskeho reprezentanta Valentína Barca zo sesterského klubu Racing Štrasburg. Dvadsaťdvaročný hráč podpísal sedemročnú zmluvu.
Barco je siedma posila Chelsea od príchodu trénera Xabiho Alonsa. Univerzálny futbalista môže nastupovať na ľavom kraji obrany aj v strede poľa. V minulosti odohral sedem zápasov za Brighton, z toho šesť v Premier League počas sezóny 2023/2024.
Barco bol súčasťou argentínskeho tímu, ktorý obsadil na majstrovstvách sveta druhé miesto. Piaty reprezentačný štart si pripísal pri víťazstve 3:1 nad Jordánskom v skupinovej fáze.
Do Štrasburgu zamieril v roku 2024 najskôr na hosťovanie z Brightonu. O rok neskôr do francúzskeho klubu prestúpil natrvalo po tom, ako mu pomohol kvalifikovať sa do Konferenčnej ligy. V jeho drese odohral celkovo 53 stretnutí.
Po semifinálovom víťazstve Argentíny nad Anglickom 2:1 v Atlante sa dostal do konfliktu s Judom Bellinghamom. Anglický stredopoliar ho zasiahol v oblasti hlavy. Barco bol v stretnutí nevyužitý náhradník, predtým však vbehol na ihrisko oslavovať vyrovnávajúci gól Enza Fernandeza.
Argentínčan by sa mal v najbližších dňoch pripojiť k novým spoluhráčom na prípravnom turné v Austrálii a Hongkongu. Chelsea počas leta získala aj Dannyho Welbecka, Maxenca Lacroixa, Morgana Rogersa, Marca Palestru, Emmanuela Emeghu a Geovanyho Quendu, pripomenula agentúra DPA.
Barco je siedma posila Chelsea od príchodu trénera Xabiho Alonsa. Univerzálny futbalista môže nastupovať na ľavom kraji obrany aj v strede poľa. V minulosti odohral sedem zápasov za Brighton, z toho šesť v Premier League počas sezóny 2023/2024.
Barco bol súčasťou argentínskeho tímu, ktorý obsadil na majstrovstvách sveta druhé miesto. Piaty reprezentačný štart si pripísal pri víťazstve 3:1 nad Jordánskom v skupinovej fáze.
Do Štrasburgu zamieril v roku 2024 najskôr na hosťovanie z Brightonu. O rok neskôr do francúzskeho klubu prestúpil natrvalo po tom, ako mu pomohol kvalifikovať sa do Konferenčnej ligy. V jeho drese odohral celkovo 53 stretnutí.
Po semifinálovom víťazstve Argentíny nad Anglickom 2:1 v Atlante sa dostal do konfliktu s Judom Bellinghamom. Anglický stredopoliar ho zasiahol v oblasti hlavy. Barco bol v stretnutí nevyužitý náhradník, predtým však vbehol na ihrisko oslavovať vyrovnávajúci gól Enza Fernandeza.
Argentínčan by sa mal v najbližších dňoch pripojiť k novým spoluhráčom na prípravnom turné v Austrálii a Hongkongu. Chelsea počas leta získala aj Dannyho Welbecka, Maxenca Lacroixa, Morgana Rogersa, Marca Palestru, Emmanuela Emeghu a Geovanyho Quendu, pripomenula agentúra DPA.