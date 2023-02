Chelsea získala Enza Fernandeza, prekonala britský prestupový rekord

Londýn 1. februára (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea Londýn získal v závere zimného prestupového obdobia argentínskeho reprezentanta Enza Fernandeza z Benficy Lisabon. Londýnčana zaplatili za 22-ročného stredopoliara portugalskému tímu 106,8 milióna libier (v prepočte 121 mil. eur), čo je nový britský prestupový rekord.



Fernandez na nedávnom šampionáte v Katare pomohol Argentíne k zisku titulu majstra sveta, vyhlásili ho za najlepšieho mladého hráča MS 2022. Teraz sa stal najdrahším hráčom v histórii Premier League, keď prekonal doterajší rekord pri prestupe Jacka Grealisha v auguste 2021 z Aston Villy do Manchestru City. "Citizens" vtedy zaplatili za anglického reprezentačného krídelníka 100 miliónov libier. Podľa AFP podpísal Fernandez s Chelsea osemapolročný kontrakt, ktorý mu vyprší až v roku 2031.



Rokovania o prestupe Fernandeza sa ťahali celý utorok, "The Blues" ich napokon stihli finalizovať tesne pred uzávierkou. Fernandez pritom prišiel do Benficy iba vlani v auguste, portugalský klub ho získal z River Plate za 10 miliónov dolárov (9,2 mil. eur) plus bonusy.



Chelsea bola aktívna v závere prestupového obdobia, v januári dotiahla aj príchody Mychajla Mudryka, Benoita Badiashileho, Noniho Maduekeho či Joaa Felixa, ktorý prišiel na hosťovanie z Atletica Madrid. Fernandez je v poradí ôsma nová posila Londýnčanov.