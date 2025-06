Chelsea získala francúzskeho obrancu Sarra zo Štrasburgu

Londýn 9. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Chelsea získal do svojich služieb mladého francúzskeho obrancu Mamadou Sarra zo Štrasburgu.



Devätnásťročný mladík podpísal kontrakt do roku 2033, no kluby nezverejnili prestupovú čiastku. Chelsea aj Štrasburg vlastní konzorcium amerického miliardára Todda Boehlyho. Informovala agentúra AP.