Chelsea získala Mudryka zo Šachtaru Doneck

Londýn 15. januára (TASR) - Ukrajinský futbalista Mychajlo Mudryk v nedeľu prestúpil zo Šachtaru Doneck do londýnskej Chelsea za čiastku, ktorá sa môže vyšplhať až na sto miliónov eur.



Dvadsaťdvaročný krídelník sa objavil na štadióne Chelsea pred nedeľňajším duelom s Crystal Palaceom a pózoval fotografom. Asi dvadsať minút po začiatku stretnutia oznámili Londýnčania, že s talentovaným Mudrykom podpísali osem a polročný kontrakt. Šachtar potom potvrdil, že za neho zinkasuje 70 miliónov eur a ďalších 30 môže zarobiť na bonusoch.



"Je to skvelý klub vo fantastickej lige a v tomto období mojej kariéry je to pre mňa veľmi atraktívny projekt. Teším sa na nových spoluhráčov a na prácu pod vedením Grahama Pottera a jeho tímu," povedal.



O Mudryka mal veľký záujem aj konkurenčný Arsenal. Britské médiá uviedli, že oba tímy ponúkli Šachtaru podobnú sumu, no v prípade Chelsea dostal ukrajinský tím viac peňazí na ruku. Mudryk odohral za Doneck 44 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov a pridal 17 asistencií.



Chelsea počas januárového prestupového obdobia získala už Benoita Badiashileho, Davida Fofanu a Andreya Santosa. Na hosťovanie prišiel Joao Felix z Atletica Madrid. Informovala agentúra AFP.