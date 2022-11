Chelsea získala po trénerovi Potterovi aj šéfa skautingu Brightonu

Londýn 15. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Chelsea získal po hlavnom trénerovi Grahamovi Potterovi aj šéfa skautingu z konkurenčného Brightonu.



Paul Winstanley bude v novom pôsobisku zastávať post riaditeľa pre globálne prestupy a vyhľadávanie talentovaných hráčov. Za osem rokov v Brightone si vybudoval skvelú reputáciu a klub bol za jeho éry známy tým, že dokázal pritiahnuť hráčov za nízke čiastky a následne ich poriadne speňažiť. Tak to bolo aj so španielskym obrancom Marcom Cucurellom, ktorý prišiel vlani v auguste z Getafe za 18 miliónov eur a toto leto prestúpil práve do Chelsea za 65 miliónov.



Winstanley tak bude opäť pracovať s Potterom, ktorý prišiel do Chelsea v septembri namiesto Thomasa Tuchela. Informovala agentúra AP.