Chelsea získala útočníka Liama Delapa z Ipswichu

Londýn 5. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Chelsea FC získal Liama Delapa z Ipswichu Town. Londýnčania aktivovali jeho prestupovú klauzulu vo výške 30 miliónov libier a mladý útočník ich tak posilní ešte pred štartom majstrovstiev sveta klubov.



Chelsea využila otvorenie špeciálneho transferového okna pred klubovým šampionátom, ktoré potrvá od 1. do 10. júna. Dvadsaťdvaročný Delap strelil v uplynulej sezóne 12 gólov v 37 dueloch Premier League, no ani tie nepomohli Ipswichu ku záchrane. V Chelsea by mal zvýšiť konkurenciu na poste stredného útočníka pre Nicolasa Jacksona. Na Stamford Bridge podpísal kontrakt do leta 2031. O jeho služby mal záujem aj Manchester United, informovala agentúra AFP.