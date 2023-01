Chelsea získala z AS Monaco francúzskeho obrancu Badiashileho

Londýn 5. januára (TASR) - Novou posilou anglického futbalového klubu FC Chelsea sa stal obranca Benoit Badiashile. Francúzsky stopér prichádza na Stamford Bridge z AS Monaco, účastník Ligue 1 dostal podľa médií odstupné takmer 40 miliónov eur.



Dvadsaťjedenročný Badiashile podpísal s londýnskym klubom sedemapolročný kontrakt. Člen širšieho kádra francúzskej reprezentácie bol oporou zadných radov AS, v uplynulých dvoch sezónach pomohol "kniežatám" k tretiemu miestu v Ligue 1. Debut v národnom tíme absolvoval vlani v septembri, do záverečného kádra na MS v Katare sa však nedostal. "Badiashile je so svojou výškou 193 cm dominantným obrancom vo vzduchu, no rovnako si s loptou rozumie aj na zemi. Jeho kľúčový atribút je blesková rýchlosť, na klubovej úrovni má skúsenosti z troj- i štvorčlennej obrannej formácie," vyjadrili sa "The Blues" v klubovom stanovisku na adresu novej akvizície.