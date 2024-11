Chelsea zvíťazila na pôde Leicestru City 2:1

Premier League - 12. kolo:



Leicester City - FC Chelsea 1:2 (0:1)



Góly: 90.+5 Ayew (z 11 m) - 15. Jackson, 75. Fernandez



Londýn 23. novembra (TASR) - Futbalisti FC Chelsea zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 12. kola anglickej Premier League na pôde Leicestru City 2:1. Plný bodový zisk "The Blues" zariadili gólmi Nicolas Jackson a kapitán Enzo Fernandez. Výsledok upravil v piatej minúte nadstaveného času druhého polčasu z pokutového kopu Jordan Ayew. Chelsea potvrdila tretie miesto v tabuľke, nováčik súťaže nevyhral v štvrtom zápase za sebou a patrí mu 16. priečka.Pre hlavného trénera hostí Enza Marescu to bol návrat do klubu, ktorý v uplynulom ročníku dotiahol späť do najvyššej anglickej súťaže.