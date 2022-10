Chelsea zvíťazila v Salzburgu a postúpila v Lige majstrov

Na snímke futbalista Sevilly Isco sa teší po strelení druhého gólu svojho tímu v zápase 5. kola G-skupiny Ligy majstrov vo futbale FC Sevilla - FC Kodaň v Seville 25. októbra 2022. Foto: TASR/AP



Liga majstrov - 5. kolo, sumáre:



E-skupina:



FC Red Bull Salzburg - Chelsea Londýn 1:2 (0:1)



Góly: 49. Adamu - 23. Kovačič, 64. Havertz. Rozhodoval: Schärer (Švaj.)







tabuľka:



1. Chelsea 5 3 1 1 8:3 10*



2. Salzburg 5 1 3 1 5:5 6



3. AC Miláno 4 1 1 2 4:7 4



4. Dinamo Záhreb 4 1 1 2 3:5 4







G-skupina:



FC Sevilla - FC Kodaň 3:0 (0:0)



Góly: 61. En Nesyri, 88. Isco, 90.+2. Montiel, ČK: 90.+5. Chočolava (Kodaň). Rozhodoval: Bastien (Fr.)



/D. Vavro (Kodaň) nefiguroval v zápise o stretnutí/







tabuľka:



1. Manchester City 4 3 1 0 11:1 10*



2. Borussia Dortmund 4 2 1 1 9:4 7



3. FC Sevilla 5 1 2 2 5:9 5



4. FC Kodaň 5 0 2 3 0:11 2







*-istý postup zo skupiny





Bratislava 25. októbra (TASR) - Futbalisti FC Chelsea si zaistili postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Definitívne o tom rozhodlo ich víťazstvo 2:1 na ihrisku Salzburgu v zápase 5. kola E-skupiny. Víťazný gól zaznamenal v 64. minúte Kai Havertz.V druhom stretnutí vyhrala FC Sevilla nad FC Kodaň 1:0 a uchovala si šancu na prienik medzi najlepšiu šestnástku. S istotou už bude na jar pôsobiť minimálne v Európskej lige, dánsky klub obsadí 4. priečku v skupine. Za Kodaň nenastúpil slovenský obranca Denis Vavro, ktorý má problémy so stehnom.Chelsea prevzala v zápase v Rakúsku od úvodu iniciatívu. Dlho sa jej nedarilo prekonať defenzívu Salzburgu, no v 23. min sa na hranici šestnástky odrazila lopta k Mateovi Kovačičovi a ten trafil presne. Londýnčania aj za stavu 1:0 pokračovali v tlaku, už o tri minúty mohol po rohovom kope zvýšiť Pierre-Emerick Aubameyang, no brankár Philipp Köhn ukázal svoje kvality. Domáci gólman musel ukázať ďalší kvalitný zákrok aj o desať minút proti Kaiovi Havertzovi. Po zmene strán sa však domácim podarilo Londýnčanov zaskočiť a Chukwubuike Adama v 48. min využil rýchly protiútok. Hráči "The Blues" sa však nezlomili a dokázali opäť prevážiť misky váh na svoju stranu. Jorginho v 53. min ešte po rohovom kope neskóroval, keď Adamu odkopol loptu na bránkovej čiare, no v 64. min už Havertz uspel. Nemecký útočník trafil spoza šestnástky presne k žrdi.Andalúzania rozhodli o triumfe nad dánskym majstrom až v záverečnej polhodine. Víťazný gól dal v 61. min striedajúci Maročan Youssef En Nesyri. V úplnom závere sa presadili ešte aj Isco a Gonzalo Montiel.